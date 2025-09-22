Poderoso personaje estaría buscando, con el chavismo, “sustituir a Nicolás Maduro por Delcy, la corrupta patrona del petróleo”

En el enigmático mundo que gira alrededor de Nicolás Maduro hay un personaje que siempre ha generado inquietud: José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente español es llamado por muchos el “canciller del chavismo” y suele estar siempre presente en los momentos trascendentales del régimen.

Rodríguez Zapatero fue la persona que hizo la mediación para la salida de Edmundo González de Caracas, en un avión del gobierno español.

Y también fue observador internacional de las elecciones fraudulentas, de las que nunca ha tenido reparo alguno.

Caracas, Pekín, Waterloo.



Tres coordenadas, un mismo objetivo: socavar la democracia.



Sobre los perversos planes de Zapatero y Sánchez, una conversación con @voz_populi https://t.co/Tmm56xB4ta — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 21, 2025

La oposición española ha denunciado públicamente el papel que Rodríguez Zapatero ha cumplido en Venezuela. Una de las voces más fuertes ha sido la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.

La portavoz adjunta del Partido Popular aseguró en una entrevista que el exmandatario del PSOE es el caballo de Troya de las autocracias del mundo.

"José Luis Rodríguez Zapatero lleva años actuando como operador político de un cartel criminal", asegura la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“A Zapatero le diría: tic tac, el fin de la impunidad se acerca… Ese eje en el que ha ido trabajando de Caracas, Pekín, Waterloo. Tres coordenadas, un mismo propósito que es socavar la democracia, contra España, contra occidente y contra la libertad”, dijo en una conversación con el diario Vozpópuli.

En su arremetida contra Rodríguez Zapatero, Álvarez dijo algo impactante. Según ella, “Zapatero estaría maniobrando con sus socios chavistas para sustituir a Maduro por Delcy, la corrupta patrona del petróleo. Puro lampedusismo al servicio de la dictadura. El propósito es claro: sacrificar al fusible quemado para salvarse a sí mismo. Y al negocio, claro”.

"Hay una figura clave que es la de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, que he descrito muchas veces como testaferro, como mínimo moral, de Nicolás Maduro", dijo Cayetana Álvarez. | Foto: Europa Press

Álvarez ha sido una dura crítica de la izquierda latinoamericana, pero especialmente del daño que ha hecho el chavismo a Venezuela.

En una conversación con SEMANA, criticó duramente el papel que el gobierno de Pedro Sánchez ha jugado en pro de la dictadura y la intervención que tuvo en la salida de González del país que, al final, era lo que más beneficiaba a la dictadura.

“Lo que hay detrás es tremendamente sórdido y por eso hay esa vertiente que evita que se caiga Nicolás Maduro. Mucho me temo que en el Gobierno de España estén pensando que no pueda caer Maduro”, dijo.

En esta entrevista, Álvarez aseguró que sí ve cerca el fin de la dictadura. “Por primera vez en mucho tiempo, vislumbro en el horizonte una lucecita de libertad. Y, además, fíjese: cuanto más lejos llegue Trump en su ofensiva contra Maduro, más difícil le será recular. Si no por coherencia, entonces por orgullo”.

Aseguró que este rol de Rodríguez Zapatero de mediar para la salida de Maduro, por supuesto, tenía un interés.