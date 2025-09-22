Suscribirse

MUNDO

Poderoso personaje estaría buscando, con el chavismo, “sustituir a Nicolás Maduro por Delcy, la corrupta patrona del petróleo”

“El propósito es claro: sacrificar al fusible quemado para salvarse a sí mismo”, sostiene la diputada española Cayetana Álvarez. Estos son los detalles del personaje que estaría maquinando el plan.

Cristina Castro

Cristina Castro

Editora General

22 de septiembre de 2025, 8:11 p. m.
Delcy Rodríguez Nicolás Maduro
La prensa española ha revelado detalles de un plan que se estaría fraguando para reemplazar a Nicolás Maduro por su vicepresidenta Delcy Rodríguez. | Foto: Getty Images / AP

En el enigmático mundo que gira alrededor de Nicolás Maduro hay un personaje que siempre ha generado inquietud: José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente español es llamado por muchos el “canciller del chavismo” y suele estar siempre presente en los momentos trascendentales del régimen.

Contexto: La diputada española Cayetana Álvarez destrozó a la izquierda hispanoamericana y a sus principales líderes: “Son burros de Troya, gobiernan por odio y por división”

Rodríguez Zapatero fue la persona que hizo la mediación para la salida de Edmundo González de Caracas, en un avión del gobierno español.

Y también fue observador internacional de las elecciones fraudulentas, de las que nunca ha tenido reparo alguno.

La oposición española ha denunciado públicamente el papel que Rodríguez Zapatero ha cumplido en Venezuela. Una de las voces más fuertes ha sido la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.

La portavoz adjunta del Partido Popular aseguró en una entrevista que el exmandatario del PSOE es el caballo de Troya de las autocracias del mundo.

Asobancaria 2024
"José Luis Rodríguez Zapatero lleva años actuando como operador político de un cartel criminal", asegura la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“A Zapatero le diría: tic tac, el fin de la impunidad se acerca… Ese eje en el que ha ido trabajando de Caracas, Pekín, Waterloo. Tres coordenadas, un mismo propósito que es socavar la democracia, contra España, contra occidente y contra la libertad”, dijo en una conversación con el diario Vozpópuli.

En su arremetida contra Rodríguez Zapatero, Álvarez dijo algo impactante. Según ella, “Zapatero estaría maniobrando con sus socios chavistas para sustituir a Maduro por Delcy, la corrupta patrona del petróleo. Puro lampedusismo al servicio de la dictadura. El propósito es claro: sacrificar al fusible quemado para salvarse a sí mismo. Y al negocio, claro”.

Cayetana Álvarez, osé Luis Rodríguez Zapatero
"Hay una figura clave que es la de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, que he descrito muchas veces como testaferro, como mínimo moral, de Nicolás Maduro", dijo Cayetana Álvarez. | Foto: Europa Press

Álvarez ha sido una dura crítica de la izquierda latinoamericana, pero especialmente del daño que ha hecho el chavismo a Venezuela.

En una conversación con SEMANA, criticó duramente el papel que el gobierno de Pedro Sánchez ha jugado en pro de la dictadura y la intervención que tuvo en la salida de González del país que, al final, era lo que más beneficiaba a la dictadura.

“Lo que hay detrás es tremendamente sórdido y por eso hay esa vertiente que evita que se caiga Nicolás Maduro. Mucho me temo que en el Gobierno de España estén pensando que no pueda caer Maduro”, dijo.

Contexto: “José Luis Rodríguez Zapatero es testaferro, como mínimo moral, de Nicolás Maduro”: Cayetana Álvarez

En esta entrevista, Álvarez aseguró que sí ve cerca el fin de la dictadura. “Por primera vez en mucho tiempo, vislumbro en el horizonte una lucecita de libertad. Y, además, fíjese: cuanto más lejos llegue Trump en su ofensiva contra Maduro, más difícil le será recular. Si no por coherencia, entonces por orgullo”.

Contexto: 10 demoledoras frases de Cayetana Álvarez en su entrevista con SEMANA

Aseguró que este rol de Rodríguez Zapatero de mediar para la salida de Maduro, por supuesto, tenía un interés.

Zapatero lleva años actuando como operador político de un cartel criminal… Mientras los venezolanos arriesgaban sus vidas para votar, Zapatero blanqueaba y perpetuaba al verdugo. Una inmoralidad y un cinismo. Pero un día cae el telón. Y ese día se acerca”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hallan muertos a B-King y Regio Clown, cantantes colombianos desaparecidos en México

2. “Soy un presidente descertificado”: así se presentó Gustavo Petro en evento de la ONU en Nueva York

3. Trump alista un golpe histórico: esta sería su decisión sobre Antifa y se anunciaría esta noche

4. Admiten demanda contra RTVC por millonarios contratos que no tendrían relación con su actividad

5. Administración Trump prohíbe a los diplomáticos de este país comprar en Costco, ¿una medida sin precedentes?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroDelcy Rodríguezchavismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.