Polémica: mujer trans dejó en embarazo a dos compañeras de prisión en Estados Unidos

Dos mujeres reclusas en Estados Unidos quedaron en embarazo luego de tener relaciones sexuales con una mujer transgénero, también presa en el mismo centro penitenciario.

El insólito caso se dio en la prisión para mujeres Edna Mahan, ubicada en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. La información fue entregada por el Departamento de Correcciones (DOC) del estado de Nueva Jersey, quien afirmó que las relaciones entre las presas fueron consensuadas.

El director ejecutivo de asuntos externos del DOC, Dan Sperrazza, le dijo al ‘NJ Advance Media’ que “si bien el DOC no puede comentar sobre decisiones disciplinarias o de vivienda específicas que puedan considerarse a la luz de estos eventos, el Departamento siempre se reserva todas las opciones para garantizar la salud y la seguridad de las personas bajo su custodia”.

Por ende, el progreso y etapa de estos embarazos es incierto, pues es el caso será ahora investigado por las autoridades competentes del país, y no se harán declaraciones al respecto hasta que esta no avance.

Cabe recordar que el año pasado Nueva Jersey promulgó una política que permite separar a los presos y las presas de acuerdo con su identidad de género en distintos centros penitenciarios.

No obstante, de acuerdo con el diario The New York Post, en el centro de reclusión en cuestión hay más de 800 presas, incluyendo a 27 mujeres transgénero que no necesitan hacerse ninguna cirugía que afecte su sexo para ser detenidas junto con las demás reclusas.

Estados Unidos registró aumento de ETS a raíz de la pandemia

En otras noticias, los casos de enfermedades de transmisión sexual (ETS) aumentaron en Estados Unidos durante la pandemia de covid-19, que llevó a bajar la frecuencia de las pruebas de detección, señala un informe oficial.

La pandemia reforzó una tendencia subyacente de incremento de las ETS durante la última década, atribuida a la disminución de los fondos destinados a la sanidad pública, según dijo Jonathan Mermin, autor del informe y alto funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En 2020, los casos notificados de gonorrea y sífilis primaria y secundaria subieron 10 % y un 7 %, respectivamente, en comparación con 2019.

La sífilis en recién nacidos, conocida como sífilis congénita, también aumentó, con casi 15 % más casos reportados desde 2019 y 235 % desde 2016.

Los datos preliminares referidos a 2021 indican que tanto la sífilis primaria y secundaria como la congénita siguieron incrementándose ese año.

Los casos registrados de clamidia disminuyeron 13 % desde 2019, pero los expertos sospechan que el dato puede ser engañoso debido a que la enfermedad es a menudo asintomática y se detecta mediante exámenes como la prueba rutinaria de Papanicolau.

En total, ese año se reportaron 2,4 millones de casos de clamidia, gonorrea y sífilis. La covid-19 “llegó en un momento muy difícil para el control de las ETS”, dijo Mermin a los periodistas en una llamada.

“Ya teníamos una infraestructura de salud pública sobrecargada y debilitada. Hay muchas comunidades en Estados Unidos que no tienen clínicas especializadas en ETS. Ello llevó a una exacerbación de las tendencias que ya mostraban un aumento”, aseveró.

*Con información de la AFP.