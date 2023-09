Por amenaza de bomba falsa, evacúan varios locales y oficinas en Madrid durante un congreso de la OTAN

Según el medio, la Policía habría recibido una llamada sobre las 2:30 pm hora local por un aviso de bomba en la sede de dependencia del ministerio de Ciencia e Innovación. Según se pudo identificar, no había presencia de ningún alto cargo dentro del edificio.

Por otro lado, algunos hoteles también fueron evacuados “Llegó el personal del hotel y nos dijo que saliéramos rápido, al principio no nos decían por qué”, le dijo un turista a El Independiente. “A mí me dijo el policía que hay que esperar a que todos los perros hagan su trabajo, que no se sabe cuánto tiempo”, dijo otra transeúnte.