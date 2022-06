Por colgar llamada que informaba del tiroteo en Buffalo, fue despedida operadora del 911

Una operadora del 911 fue despedida luego de supuestamente colgar una llamada de emergencia que realizó un ciudadano cuando se perpetraba la masacre en Buffalo, Estado de Nueva York, en Estados Unidos.

“Ella me estaba gritando, diciendo, ‘¿Por qué estás susurrando? No tienes que susurrar”, afirmó Latisha Rogers, subgerente de Tops Supermarket, en entrevista al diario The Buffalo News.

“Y yo le decía, ‘señora, todavía está en la tienda. Está disparando. Tengo miedo por mi vida. No quiero que me escuche. ¿Puedes enviar ayuda, por favor? Ella se enojó conmigo, me colgó en la cara”, explicó esta persona que contó que pidió ayuda a la línea de emergencia, pero supuestamente la operadora le colgó.

En el condado neoyorquino de Erie, que supervisa el centro de llamadas del 911, informó al medio NBC News que la operadora fue despedida.

“La persona que fue objeto de una audiencia disciplinaria ya no trabaja como redactora de denuncias policiales para el condado de Erie”, dijo el portavoz Peter Anderson, en palabras que recoge Univisión.

Según revelaron medios como el New York Post, tras ser detenido en la escena del crimen, Payton Gendron, quien además habría estado orientado por razones de ‘odio racial’, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales pocas horas después de haber accionado el arma, macabro hecho que además transmitió en streaming en la plataforma Twitch.

Al momento de ser presentado ante las autoridades, el joven, oriundo de la ciudad de Conklin, también del estado de Nueva York, vestía de manera diferente a como lucía al momento de su captura, y su ropa camuflada había sido cambiada por una bata en tela quirúrgica blanca y un tapabocas del mismo color. Al parecer, también había sido despojado de sus botas militares, las cuales portaba al momento del tiroteo.

Luego de esta mascare en Estados Unidos, el diario The Wall Street Journal, uno de los más leídos en ese país, hizo importantes revelaciones sobre el atacante, un hombre de aproximadamente 20 años.

El mencionado medio de comunicación indicó que tras las investigaciones adelantadas por los cuerpos de inteligencia de su país, se pudo conocer que la matanza era un ‘hecho anunciado’, pues, tiempo atrás, cuando estaba en la escuela secundaria, el pistolero había manifestado su deseo de cometer un crimen de esas características.

El hecho generó consternación en diferentes personalidades. Por ejemplo, el cantante canadiense Justin Bieber afirmó que en el mundo hay una gran “injusticia racial”, afirmando que “ustedes y yo sabemos, que el racismo es malo y diabólico”, situación ante la que le planteó a su público la propuesta de emprender acciones para prevenirlo y combatirlo.

“Tú y yo podemos marcar la diferencia”, sentenció el cantante, llamando a que en los espacios domésticos y cercanos las personas puedan abordar esa temática, aprovechando para reiterar la importancia de la justicia social.

Tras ese pronunciamiento, y en un escenario lleno, pese al temor derivado de la masacre que tuvo como víctimas mortales a 10 personas, la mayoría de ellos, miembros de las comunidades afro, ovacionó al cantante por sus palabras y por la oportuna invitación a ser agentes de cambio en medio del convulsionado y violento mundo.

“Seguimos siendo aliados, para continuar la conversación”, dijo el cantante, reiterando la importancia de la instauración de escenarios de diálogo y tolerancia en los diferentes escenarios de la vida como el familiar, la escuela, los amigos, entre otros.

El momento especial de Bieber y su particular mensaje fueron replicados por el mismo artista a través de sus redes sociales, bajo un mensaje que dice “el racismo no prevalecerá, Dios lo hace”, en un mensaje que fue también aplaudido y reconocido por los millones de seguidores del cantante en las plataformas sociales.

“Estamos contigo Buffalo, y estamos en contra de los actos racistas y de terrorismo”, sentenció en su publicación Bieber.