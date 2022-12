Por crisis en Perú, hay decenas de turistas varados en Machu Picchu

Debido a los bloqueos de vías en reclamo de la liberación del destituido presidente Pedro Castillo y el adelanto de elecciones en Perú, cerca de 5.000 turistas están varados en la ciudad de Cusco y alrededor de 300 en Machu Picchu.

“Se tiene 5.000 turistas varados en la ciudad del Cusco, están en sus hoteles a la espera de que se puedan reactivar los vuelos”, lw dijo vía telefónica a la AFP Darwin Baca, alcalde de Machu Picchu, quien también se encuentra en Cusco sin poder viajar.

El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco se encuentra cerrado desde el lunes tras un intento de toma por parte de los manifestantes. Se trata del tercer mayor terminal aéreo del país.

El alcalde Baca le manifestó a la CNN que le pidió al gobierno que “disponga de vuelos en helicóptero para evacuar a los turistas” de Machu Picchu, entre los que se encuentran estadounidenses, europeos y sudamericanos.

Por la situación de orden público, los trenes que van hacia y desde la ciudad histórica están suspendidos desde el pasado martes, de acuerdo con información de PeruRail, el operador ferroviario.

Presidenta del Perú descartó presentar su renuncia y pidió nuevamente que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones

El pasado viernes 16 de diciembre, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que le agradeció a través de una comunicación telefónica al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, su apoyo al gobierno de Perú, y su voluntad de nutrir la relación entre ambos países.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Perú ha detallado que Blinken ha reiterado el apoyo de Estados Unidos a Perú y “su voluntad de seguir fortaleciendo la nutrida relación bilateral”.

Tras este importante apoyo norteamericano y después de que el Congreso del Perú no le diera luz verde al proyecto que buscaba adelantar las elecciones presidenciales para el 2024, la Jefa de Estado ha asegurado que no va a renunciar: “Estaremos firmes hasta que el congreso solucione el adelanto de elecciones” dijo.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha insistido al Congreso peruano que apruebe “sin pretextos” el adelanto electoral solicitado por la mandataria para atajar las fuertes protestas en el país tras la detención del expresidente Pedro Castillo.

“El Congreso debe reflexionar y trabajar de cara al país; el 83 por ciento de la población quiere el adelanto de elecciones”, ha explicado Boluarte en referencia a una de las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en el diario La República.

“Entonces no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, voten de cara al país, no se escuden detrás de una abstención”, ha manifestado.

La reforma constitucional propuesta por Boluarte apuntaba al adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023, y el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario hasta el 30 de abril del año siguiente.

“¿Qué se resuelve con una renuncia mía? Acá vamos a estar, firmes, hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones (...) Exijo que se reconsidere la votación” dijo la mandataria a los medios de comunicación.

Con información de AFP