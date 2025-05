¿Por qué Pepe Mujica estuvo en la cárcel? Una vida de maltrato y aislamiento marcó su pasado como guerrillero de los Tupamaros

El encierro más extenso: 13 años de silencio

“La noche que me ponían un colchón me sentía contento", dijo en una entrevista. (AP Photo/Natacha Pisarenko, File) | Foto: AP

“La noche que me ponían un colchón me sentía contento. Y logré sobrevivir. Y me di cuenta de que me había hecho problema por muchas bobadas. Ser libre es (…) gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer. Pero para eso hay que tener tiempo. Y si entro a consumir demasiado, tengo que gastarme la vida trabajando para todo eso que estoy consumiendo”, indicó en una entrevista a AFP.