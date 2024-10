Preocupación por accidente que sufrió Edmundo González en España: este es su estado de salud

Un traspié me llevo al hospital. “Será atendido por uno de los mejores médicos”, me dijeron a la entrada.

Llegó el joven doctor. ¡Era un compatriota venezolano!.

No solo me sentí orgulloso por el reconocimiento de sus colegas, también me conmovió pensar que el talento de mi… pic.twitter.com/uWgJtzDRNr