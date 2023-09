Presidente de República Dominicana anuncia que cerrará fronteras con Haití ante la creciente tensión por la disputa de un río

Abinader señaló que las fronteras aéreas, marítimas y terrestres se cerrarán a las 6:00 a.m. hora local del viernes y permanecerán cerradas “hasta tanto sea necesario”, e indicó que las negociaciones de último momento entre ambos países no habían logrado impedir el cierre . Es una medida inusual para la República Dominicana y podría afectar las economías de ambos países, aunque se sentirá más en Haití.

El organismo independiente International Crisis Group dijo que los trabajos en el canal se habían suspendido desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 , y que se habían reanudado debido a la inacción del gobierno haitiano, “que no ha respondido a los problemas creados por la sequía en la zona agrícola de la planicie de Maribaroux”.

La organización no ha visto ninguna evidencia “que deje entrever que hay políticos importantes o empresarios poderosos detrás, como ha afirmado el Gobierno dominicano”, según Diego Da Rin, consultor para América Latina y el Caribe.

Suspensión de emisión de visas a haitianos

El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití dijo que se reunió con funcionarios dominicanos en la República Dominicana para conversar sobre la situación. El Gobierno dominicano dijo el jueves que la reunión se había alargado a un segundo día, pero no ofreció detalles. La reunión seguía cuando Abinader anunció que cerrará todas las fronteras a partir del viernes.

“Es el canal o la muerte”

Mientras tanto, Jean Brévil Weston, líder de un grupo de agricultores cerca de la frontera, señaló que no dejará de trabajar en el canal, de acuerdo con lo reportado por la estación de radio Magik9 de Haití.

El ex primer ministro de Haití y aspirante a la Presidencia, Claude Joseph, dijo que la excavación no viola ningún acuerdo ni tratado entre los dos países, e instó a los trabajadores a continuar con el proyecto. Joseph ya había tenido diferencias con Abidaner por una cuestión no relacionada, lo que derivó en que el mandatario dominicano le prohibiera la entrada a su país.