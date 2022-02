Presidente de Ucrania anunció ley marcial en todo el país

A través de un mensaje a la nación, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció la ley marcial en todo su territorio, luego de que Rusia declarara una operación militar en el país.

Además, “se suspende la prestación de servicios para la circulación aérea de usuarios civiles del espacio aéreo de Ucrania”, decía el texto.

Igualmente, el mandatario alertó sobre los posibles cambios en el uso del espacio aéreo y dijo que en las próximas horas estará avisando sobre los cambios que lleguen a ocurrir sobre este tema.

Zelenski afirmó que “Rusia golpeó nuestra infraestructura militar y nuestras áreas fronterizas. Se escucharon disparos en Ucrania”.

También aclaró que mantuvo una conversación con Joe Biden y que EE. UU. “ha empezado a preparar la ayuda internacional”.

“Hoy es necesario que ustedes, que cada uno de ustedes, mantenga la calma. Si es posible, quédense en casa. Estamos trabajando. El Ejército está trabajando. Todo el sector del servicio de defensa de Ucrania está trabajando”, aseguró Zelenski.

Concluyendo su mensaje, el mandatario señaló: “No entren en pánico, somos fuertes, estamos listos para todo, venceremos a todos porque somos Ucrania. Gloria a Ucrania”.

Cabe señalar que la ley marcial hace referencia a un estatuto que da una excepción al empleo de las normas legales ordinarias, por medio del cual se le añaden facultades extraordinarias a las fuerzas armadas de cierto país o la policía sobre la administración de jurisdicción y el resguardo del orden público.

Teniendo en cuenta ello, las decisiones de acciones de Ucrania frente a Rusia podrían encender las alarmas aún más ante las posibilidades de un enfrentamiento profundo.

Claves para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania

Las tensiones entre Rusia y Ucrania tienen una historia que se remonta a la Edad Media. Ambos países tienen raíces comunes en el Estado eslavo oriental de Kievan Rus. Por esta razón, el presidente ruso, Vladímir Putin, habla siempre de “un solo pueblo”.

En realidad, los destinos de ambas naciones estuvieron separados durante siglos, surgieron dos idiomas y culturas. Mientras Rusia se convirtió políticamente en un imperio, Ucrania no logró establecer su propio Estado. En el siglo XVII, grandes áreas de la actual Ucrania formaron parte del Imperio ruso. Tras su desmoronamiento en 1917, Ucrania se independizó por poco tiempo, hasta que la Rusia soviética reconquistó el país.

En diciembre de 1991, Ucrania, junto con Rusia y Bielorrusia, fue una de las tres repúblicas que sellaron la disolución de la Unión Soviética. Moscú quería conservar su influencia y vio, entre otras cosas, en la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) un instrumento para lograrlo.

En el Kremlin creían que el suministro de gas barato sería una manera de controlar al país vecino. Pero no fue así. Mientras Rusia y Bielorrusia formaron una estrecha alianza, Ucrania tenía la mirada puesta en Occidente.

Al Kremlin le desagradó esa postura, pero no hubo conflicto en la década de 1990. Moscú no estaba preocupado, porque Occidente no quería integrar a Ucrania. La propia Rusia estaba económicamente debilitada, entre otras cosas por las guerras de Chechenia. En 1997, Moscú reconoció, con la firma del llamado Gran Tratado, las fronteras de Ucrania, incluida la mayoría étnica rusa que habitaba la península de Crimea.

La anexión de Crimea, punto de inflexión

El Kremlin aprovechó el vacío de poder en Kiev para anexar Crimea en marzo de 2014. Fue un punto de inflexión, el comienzo de una guerra no declarada. Al tiempo, las fuerzas militares rusas comenzaron a movilizarse en las cuencas mineras del Donbás, en el este de Ucrania. Se proclamaron “repúblicas populares” en Donetsk y Lugansk, con los rusos a la cabeza. El gobierno de Kiev esperó hasta después de las elecciones presidenciales de mayo de 2014 antes de lanzar una gran ofensiva militar, a la que llamó Operación antiterrorista.

En junio de 2014, el recién elegido presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y Putin se reunieron por primera vez, con la mediación de Alemania y Francia, con motivo de las celebraciones del 70 aniversario del Día D en Normandía. Allí nació el llamado Cuarteto de Normandía (Francia, Alemania, Ucrania y Rusia).

En ese momento, el Ejército ucraniano pudo hacer retroceder a los separatistas, pero a finales de agosto, según Kiev, Rusia intervino militarmente y de manera masiva. Moscú lo negó. Las unidades ucranianas cerca de Ilovaisk, una ciudad al este de Donetsk, sufrieron una derrota. Fue otro punto de inflexión. La guerra en un frente amplio terminó en septiembre, con la firma del armisticio en Minsk.

Con información de Deutsche Welle y la AFP.