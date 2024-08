Principal observador extranjero en las elecciones de Venezuela confirma que Edmundo González ganó las elecciones y no hubo hackeo contra el CNE

El CNE no ha publicado resultados detallados y alega que el retraso se debe a un hackeo, mientras Maduro denuncia un “golpe de Estado ciberfascista”.

“Empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (hackeos) y no hubo una esa noche”, explicó Lincoln en una entrevista desde Atlanta, Estados Unidos. “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”.