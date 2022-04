Protestas en Chile en rechazo a la nueva constitución que se gesta en el país

Chile se convirtió nuevamente en escenario de manifestaciones este sábado 9 de abril de 2022, luego de que varias decenas de personas saltaran a las calles de la ciudad de Santiago para manifestar su descontento frente a la nueva Constitución que se gesta en ese país, que se aspira, llegue a sustituir la proferida en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Aunque desde la Presidencia, el mandatario, Gabriel Boric, ha señalado en múltiples escenarios, incluido su discurso de posesión desde el balcón de la Casa de la Moneda, ante la población congregada en la Plaza de la Democracia, que el documento será sometido a aprobación popular a través de una consulta de voto obligatorio, esta iniciativa no termina por convencer a buena parte de los chilenos.

“Yo no apruebo” o “era no más abusos, no menos derechos”, son algunos de los lemas y arengas que se escucharon este sábado -9 de abril- en las calles de Santiago de Chile en una muestra de su desacuerdo con la labor que, desde el 4 de julio de 2021, viene adelantando la Convención Constitucional para la consolidación de una nueva Carta Magna, que se espera sea más inclusiva, participativa y garante de los derechos allí consignados.

En declaraciones de manifestantes recogidas por medios internacionales, una de las manifestantes, citada por la Agencia AFP, advirtió su inconformismo, señalando que los miembros de la constituyente, “han hecho absolutamente todo lo contrario que le ofrecieron al pueblo”.

En su llamado, la mujer señaló que, según lo trascendido del texto que se redacta de la nueva constitución, los responsables han sesionado sobre temas que beneficia solamente a ciertos sectores.

“Aquí hay cosas que cambiar, pero no de esta forma. Por eso rechazamos una nueva Constitución”, advirtió la mujer de 58 años.

¿Cómo se desarrolló la protesta?

Durante los recorridos de los manifestantes por zonas céntricas de la ciudad de Santiago, estos señalaron que el órgano constituyente estaría suprimiendo algunos importantes derechos que estaban ya consignados en la Constitución del 80, señalando entre los sensibles ‘recortes’, el del derecho a la propiedad privada, la legalización del aborto libre, y se incurriría en riesgos como la facultad para que se expropien los fondos privados individuales de pensiones.

Según detallan medios internacionales, según lo que ha trascendido de lo aprobado o incluido en el texto parcial de la nueva carta magna, existe un artículo que abre la posibilidad a la garantía de derechos sobre el propio cuerpo, y sobre el legislar frente a escenarios de aborto libre, rompiendo con lo actualmente aprobado, que establece tres causales validas para el aborto: riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y en caso de violación.

Miedo al comunismo

Según otras de las manifestaciones participantes de estas expresiones públicas también habrían fundamentado su rechazo a la nueva constitución señalando que esta “llevaría al país al comunismo”, arremetiendo a su vez contra el presidente Boric, quien recientemente, con 36 años asumió la presidencia de su país, siendo un recordado líder estudiantil de las otrora movilizaciones que dieron base al llamado a la constituyente que hoy está en marcha.

“Si no hacemos algo nos vamos a pique”, añadió otra de las manifestantes en declaraciones recogidas por AFP, quien manifestó preocupación por la tendencia ideológica que están tomando la mayoría de gobiernos del continente, y aplaudiendo la posición del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Esta protesta, citada por los sectores conservadores y de derecha, contó con la participación de algunos de los líderes de esa corriente ideológica más visibles en ese país como el diputado Agustín Romero, quien, durante la manifestación, llamó a los chilenos a manifestarse también en las urnas cuando el próximo 4 de septiembre sean citados para refrendar el documento de la nueva Carta Magna.