Putin advierte que sanciones a Rusia subirían los precios de los alimentos a nivel mundial

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este jueves que las sanciones impuestas por el conflicto en Ucrania pueden provocar un aumento de la inflación mundial por la subida de los precios de los alimentos, puesto que su país ya no podrá exportar suficientes fertilizantes.

“Si continúa así, habrá graves consecuencias (...) para el sector alimentario en su conjunto, el incremento de la inflación será inevitable”, señaló en una reunión gubernamental, después de que se suspendieran las exportaciones rusas de fertilizantes.

Los fertilizantes rusos no están afectados por las sanciones occidentales. Sin embargo, los sectores financiero y la cadena de suministro sí lo están, lo que afecta a la capacidad de exportación de Rusia.

“Si siguen creándonos problemas para financiar este trabajo, para asegurarlo en la logística, la entrega de nuestros productos (...) entonces los precios van a subir cada vez más, y esto se notará en el precio del producto final, los alimentos”, señaló Putin.

Rusia, al igual que su vecina Bielorrusia, que también ha sido duramente sancionada, es un importante proveedor mundial de fertilizantes minerales y abastece tanto a Europa como a Sudamérica.

Inflación y exportaciones, efectos colaterales de invasión a Ucrania

El conflicto en Europa del Este puso de manifiesto la alta dependencia de cereales importados que tiene Colombia, al tiempo que amenaza el crecimiento de exportaciones no tradicionales, como carne y leche en polvo. Ante un escenario de mayor carestía, así se preparan las empresas para enfrentar este nuevo orden mundial.

La harina de trigo, alimento esencial en la dieta de los colombianos, es hoy uno de los insumos más amenazados con la invasión de Rusia a Ucrania, pues estos dos países son responsables del 29 % del comercio mundial de trigo. Aun cuando Colombia, que importa 99,8 % del trigo que consume, no lo compra ni a Rusia ni a Ucrania (lo adquiere en Estados Unidos y Canadá), sí es vulnerable ante la subida en los precios internacionales de dicho cereal, que al cierre de esta edición estaba en su cotización más alta de los últimos 14 años. Eso hace prever una mayor carestía local del trigo y sus derivados, cuyos precios habían subido 19,05 % anual en enero.

Firmas como Harinera del Valle no están preocupadas, ya que no importan de Rusia. En cuanto a Bimbo, tampoco prevén impactos en el corto plazo, pues tienen contratos futuros para compra de trigo, lo que les garantiza un precio. No obstante, admiten que entre más largo sea el conflicto se podrían esperar consecuencias en abastecimiento y precios en el segundo semestre.

Otro afectado con esta guerra es el maíz, del cual Rusia y Ucrania producen 19 % de la oferta global. El maíz es clave para la alimentación humana y la animal, y, en particular, el levante de pollo y cerdo. Según Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, el impacto provocará un aumento de los precios internacionales.

*Con información de AFP

