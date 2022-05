Foto: Getty Images via AFP

“Putin reconoció que no tiene nada que celebrar”: embajadora de EE. UU. ante la ONU

Foto: Getty Images via AFP

En exclusiva para CNN, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, “reconoció que no tiene ninguna victoria que celebrar”, esto luego de que el mandatario no diera ningún anuncio importante en medio de su discurso por el Día de la Victoria, que se llevo a cabo este lunes 9 de mayo.

Pese a las declaraciones dadas por el presidente de Rusia, este no mencionó en ningún momento su intención de poner fin a la guerra en Ucrania, advirtió Greenfield; este conflicto inició el pasado jueves 24 de febrero, cuando por orden de Putin sus tropas invadieron a Ucrania.

Las declaraciones de la embajadora son las primeras que hace un funcionario del gobierno de Biden al discurso de Putin: “Greenfield señaló a CNN que Putin no usó su discurso para anunciar una retirada de Ucrania –lo que habría sido bien recibido por Estados Unidos–, lo que indica que su guerra continuará”.

Thomas-Greenfield dijo: “No había ninguna razón para que (Putin) declarara la victoria o declarara una guerra que ya ha estado llevando a cabo durante más de dos meses”. Y agregó: “Sus esfuerzos en Ucrania no han tenido éxito” (...) “No ha sido capaz de entrar en Ucrania y ponerlos de rodillas en pocos días y hacer que se rindan”.

Durante el discurso de Putin que conmemora la victoria rusa sobre la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, el mandatario ratifica que Occidente no le dejó otra opción que invadir a Ucrania.

Aún se desconocen las razones por las cuales los espectáculos aéreos previstos para el Día de la Victoria en toda Rusia se cancelaron.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en el centro, asiste al desfile militar del Día de la Victoria que marca el 77.° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Moscú, Rusia, el lunes 9 de mayo de 2022. - Foto: AP

Se esperaba que Putin le declarara la guerra a Ucrania de manera oficial, en medio de su discurso; sin embargo, no fue así. Y pese a que el conflicto continúa, no brindó mayores detalles sobre la situación que se vive actualmente en Ucrania y si espera tener algún tipo de proceder en los próximos días, ya que el Ejército ucraniano no le ha dejado la tarea nada fácil.

Es por esto que Greenfield-Thomas señaló que “el conflicto no ha terminado, seguro”. “No anunció una retirada. No anunció un acuerdo con los ucranianos”, aseveró la embajadora a CNN. “Así que sospecho y todos evaluamos que esto podría ser un conflicto de largo plazo que podría prolongarse durante más meses”, afirmó.

Además, sería demasiado fuerte decir que Estados Unidos “recibió de buena manera” las declaraciones de Putin el lunes, dijo Thomas-Greenfield a CNN. La “guerra moralmente inaceptable contra el pueblo ucraniano continúa”, remarcó.

“Así que lo que veríamos como una señal positiva es que Putin retire sus tropas de Ucrania y ponga fin a esta guerra moralmente inaceptable”, dijo.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.