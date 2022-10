¿Qué se puede hacer si niegan la visa de Estados Unidos?

Los motivos principales para el rechazo de la visa están relacionados con información incompleta, o porque el solicitante muestre indicios de que podría usar la visa de no inmigrante, para trabajar ilegalmente.

La gran mayoría de solicitudes para acceder a la visa de Estados Unidos son aprobadas, para quienes buscan ingreso temporal, es decir, una visa de no inmigrante. De las 3.148.323 solicitudes realizadas para obtener una visa en 2021, el 11,32 % fueron rechazadas, según datos de Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos, que reporta la cadena CNN.

Existen varias razones para negar una de estas solicitudes. Una puede ser no entregar información suficiente, de manera que el funcionario consular no cuente con toda la información necesaria, para determinar la elegibilidad del solicitante. Otra podría ser que el solicitante no califique para la categoría de visa a la que se postuló, o que el solicitante sea realmente inelegible.

Qué motivos son más comunes en el rechazo de visa de no inmigrante

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, los rechazos más comunes son los previstos por los artículos 221(g) y 214(b). Toda persona a la que se le rechace la visa, se le dará el motivo asociado.

Cuando el motivo del rechazo sea el artículo 221(g), generalmente se le solicita al viajero información adicional antes de tomar una decisión final. El motivo es que la aplicación está incompleta o en algunos casos, se necesita mayor explicación del propósito del viaje o ampliar las respuestas a ciertas preguntas. También puede ser por ciertos requisitos adicionales, tales como aranceles, que son específicos de cada caso.

La pregunta 34 es una de las que más comúnmente no es contestada o que se responde erróneamente, según la Embajada. Algunas veces pasa que simplemente la solicitud no es firmada, en ese caso también es argumentado el motivo el artículo 221(g). El tema sobre el que el funcionario consular puede necesitar mayor información, puede ser el de empleo o domicilio legal de la persona en el país.

Cuando el motivo de rechazo sea el artículo 214(b), significa que los encargados pueden haber encontrado algunos indicios, que les indican que la visa de inmigrante podría ser usada por la persona para inmigrar o trabajar ilegalmente en los Estados Unidos.

Existe otro caso de negación, cuando al solicitante se le justifica la no otorgarle la visa bajo la sección 212(a) (9)(B)(i), esto quiere decir que la persona permaneció en Estados Unidos después de la fecha de vencimiento del periodo de estadía autorizado. O puede ser el solicitante haya ingresado ilegalmente al país en un momento anterior, en ese caso no será elegible para una visa durante 3 o 10 años, según sea el caso, contados a partir del momento en que salió del país.

¿Cuándo se puede aplicar de nuevo a la visa?

De acuerdo con la información de la Cadena CNN, La buena noticia es que cuando la visa fue negada por alguno de los primeros dos motivos explicados anteriormente, bajo la sección 221(g) o 214(b), la persona puede proporcionar la información adicional requerida dentro 12 meses, para la solicitud sea procesada aplicando de nuevo a la visa. En ese caso, la persona tendrá que cancelar de nuevo la tarifa de aplicación correspondiente.

¿En qué casos la persona podría ser inelegible?

Algunas personas con ciertos antecedentes legales pueden tener dificultades muy grandes al momento de pedir una visa de EEUU. Por ejemplo, quienes hayan presentado documentos falsos al momento de una aplicación. También entran dentro de este grupo, quienes hayan cometido delitos penales graves en Estados Unidos, quienes tienen antecedentes de narcotráfico, quienes han sido condenados por dos o más delitos en su país o personas que fueron previamente deportadas de EE.UU. A menos que la persona tenga la posibilidad de obtener un perdón o waiver, que se solicita ante el Departamento de Estado, es poco probable que pueda acceder a una visa americana.