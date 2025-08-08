¿Qué sigue tras duplicar la recompensa por Maduro? Superó la ofrecida por Bin Laden; esto dijo Marco Rubio

El aumento de la recompensa por la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha generado controversia a nivel mundial.

La fiscal general de los Estados Unidos publicó, Pam Bondi, en las últimas horas, un video en el que anuncia el incremento en la recompensa a 50 millones de dólares para quien dé información que logre concretar el arresto del dictador venezolano.

“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, dijo la fiscal Bondi en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Hasta la fecha, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) “ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi siete toneladas relacionadas” al propio líder chavista, precisa Bondi.

En una reciente entrevista, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que no se puede continuar tratando al Cartel de los Soles como simples pandillas, porque cooperan como una organización criminal y esta preocupación se convierte en un asunto de seguridad nacional.

Durante más de una década, afirma EE. UU., Maduro ha liderado el Cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como un grupo “Terrorista Global Especialmente Designado”, según el Departamento de Estado.

“No podemos seguir tratando a estos sujetos simplemente como pandillas locales. Tienen armamento que, en algunos casos, es similar al que poseen terroristas o incluso ejércitos. En muchos casos, controlan territorios”, dijo en una entrevista en el programa The World Over con Raymond Arroyo.

Marco Rubio fué claro y contundente, contra el dictador Maduro. Ahora es un objetivo militar a nivel global. pic.twitter.com/X0aKj0V9cP — Jose Carvajal (@pampanocarvajal) August 8, 2025

“Ya no es un tema de aplicación de la ley, es un asunto de seguridad nacional. Podemos usar agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa o cualquier otro elemento del poder estadounidense para atacarlos”, aseguró en dicha entrevista.

“Maduro es el líder del despiadado Cartel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela. Maduro debe ser llevado ante la justicia”, enfatizó Rubio.

Por otro lado, después del anuncio de la recompensa, Rubio aseguró que Estados Unidos se ha negado a reconocer a Maduro como ganador de las elecciones de 2024 y no lo reconoce como presidente de Venezuela.

Anuncio sobre recompensa por captura de Nicolás Maduro | Foto: X/@StateINL

En ese contexto, el aumento de la recompensa contra Maduro ha llamado la atención por un dato que ha sido analizado por expertos en crimen transnacional y seguridad, por las semejanzas en un caso histórico, como el de Osama Bin Laden.

Y es que la decisión que tomó Estados Unidos contra el dictador venezolano pone a Maduro en la misma categoría de búsqueda que Osama bin Laden o Aymán al-Zawahirí, responsables de los atentados del 11-S.

En su momento, el Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que llevara a la captura o muerte de Osama Bin Laden a través del programa Rewards for Justice del Departamento de Estado.

Posteriormente, algunas fuentes indican que se añadieron incentivos extra no oficiales que podían elevar la cifra, pero oficialmente se mantuvo en esos 25 millones, cosa que no pasó con Maduro, ya que Estados Unidos ofreció más dinero.

El Departamento de Defensa exhibe el 20 de noviembre de 2001 un folleto que ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura o el paradero de Osama bin Laden y su principal asesor, Ayman al-Zawahiri. Los folletos se lanzarán desde aviones sobre Afganistán en idiomas locales. | Foto: Getty Images

Después de años de búsqueda, Bin Laden fue localizado y abatido por un comando de los Navy SEAL en Abbottabad, Pakistán, el 2 de mayo de 2011.

No hubo entrega formal de la recompensa porque no se trató de una denuncia externa, sino de una operación de inteligencia y seguimiento propio de la CIA y el ejército estadounidense.

Para Washington, el Cartel de los Soles, liderado por figuras del chavismo y vinculado a las Farc y el ELN, financia actividades ilícitas con impacto directo en la crisis de opioides y la seguridad hemisférica. Bondi advirtió que “el régimen de terror de Maduro continúa” y llamó a aportar información que permita llevarlo ante la Justicia.