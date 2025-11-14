Quién es Johannes Kaiser, la figura que hoy sacude a la derecha radical en Chile

El candidato de la derecha extrema, Johannes Kaiser, cerró su campaña electoral en la capital de Chile con la promesa de indultar a policías y uniformados condenados por casos de represión durante las protestas de 2019.

Kaiser, un diputado de 49 años, emergió en la política con un discurso radical.

“Los uniformados que han sido condenados por (haber, ndlr) defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar”, aseguró Kaiser frente a miles de seguidores, que llevaban banderas y pancartas con mensajes como “salvemos Chile”.

El candidato se refería a aquellos agentes del Estado sentenciados por la justicia por casos de represión ocurridos durante las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019.

El candidato presidencial Johannes Kaiser, | Foto: AP

Kaiser escaló en las encuestas las últimas semanas y figura en el tercer lugar, detrás de la izquierdista Jeannette Jara y el ultraconservador José Antonio Kast, según sondeos conocidos hasta la veda del 2 de noviembre.

Cerró su campaña con un acto callejero en la plaza de La Aviación, en el barrio de Providencia en Santiago, en el que se presentó con una banda de tributo a la legendaria agrupación de rock AC-DC.

Según un informe de la Fiscalía, entre el 18 de octubre y el 31 de marzo de 2020, se registraron poco más de 35.000 delitos. De ellos, un 34 % corresponde a crímenes cometidos por agentes del Estado.

Treinta personas fallecieron en el periodo y 464 reportaron heridas oculares, según el informe.

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Franco Parisi, del Partido del Pueblo; Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile; Eduardo Artes, del Partido Acción Proletaria; José Antonio Kast, del Partido Republicano; Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos; Johannes Kaiser, del Partido Libertario Nacional; Marco Enriquez-Ominami, del Partido Progresista; y el independiente Harold Mayne-Nicholls durante un debate previo a las elecciones generales de noviembre. | Foto: AP/Esteban Felix

Durante la semana, Kaiser se mostró a favor también de indultar a militares condenados por casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de la que es un ferviente admirador.

La popularidad de Kaiser ha subido de la mano del creciente temor de los chilenos frente a la delincuencia, que vinculan a la migración irregular, según diversos sondeos.

“No queremos a los jefes de la mafia venezolana, mexicana, brasilera, china, japonesa, de Mongolia y de Rumania” en Chile, dijo Kaiser sobre su deseo de enviar presos a las cárceles de El Salvador.

Trayectoria política

Johannes Maximilian Kaiser (nacido en Santiago en 1976) es un político chileno conocido por su perfil ultraconservador, libertario y provocador.

Saltó a la política desde YouTube, donde dirige el canal “El Nacional Libertario” desde 2016, y se define a sí mismo como paleolibertario, minarquista y socialmente conservador.

En 2021 fue elegido diputado por el Distrito 10 de la Región Metropolitana, inicialmente bajo el ala del Partido Republicano, aunque renunció en varias ocasiones por discrepancias ideológicas.

En 2024 fundó el Partido Nacional Libertario (PNL), con una visión de Estado mínimo, fuerte énfasis en la seguridad, control migratorio y un liberalismo económico radical.

Los candidatos presidenciales Johannes Kaiser, del Partido Libertario Nacional (izquierda), y José Antonio Kast, del Partido Republicano, gesticulan antes de un debate previo a las elecciones generales de noviembre, en Santiago de Chile, el lunes 10 de noviembre de 2025. (Foto AP/Esteban Felix) | Foto: AP

Para las elecciones presidenciales de 2025, se postuló con un programa que incluye reducir impuestos, abandonar pactos internacionales como la Agenda 2030 o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y endurecer las políticas de inmigración.