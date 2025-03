¿Quiénes son las personas más poderosas en el Vaticano después del papa?

Cuando un papa está enfermo, dimite o fallece, ¿quién lo reemplaza? ¿Y quién más ayuda a dirigir la Santa Sede? The Conversation US, medio asociado a AP, entrevistó a Daniel Speed Thompson, teólogo de la Universidad de Dayton, quien dio algunas ideas sobre la Ciudad del Vaticano.

¿Quiénes son las personas más poderosas en el Vaticano, además del papa?

Papa Francisco: ¿por qué no hay fotos en el hospital?, esto responden desde el Vaticano

| Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Cardenales en la Capilla Sixtina. | Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Si un papa no puede cumplir con sus deberes, ¿quién interviene?

Cuando un papa muere –o dimite, como hizo Benedicto XVI en 2013–, el gobierno de la Iglesia católica recae formalmente en el Colegio Cardenalicio. Sin embargo, la autoridad del colegio es muy limitada. Por sí solos, los cardenales no pueden tomar decisiones importantes sobre la fe, la moral y el culto. Tampoco pueden deshacer decisiones papales anteriores ni cambiar las leyes eclesiásticas sobre la elección de un nuevo papa.

La Iglesia católica sigue con sus actividades cotidianas, pero no se pueden tomar grandes decisiones en ausencia de un papa. La Iglesia no puede nombrar nuevos obispos y el Vaticano no puede iniciar nuevas gestiones diplomáticas.