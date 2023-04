¿Quiere migrar a Australia? Esta millonada podría ganar lavando platos, un salario nada ‘despreciable’

Australia se suma a lugares como Estados Unidos, Canadá y Europa donde algunos migrantes centran su interés para comenzar una nueva vida o, en otros casos, tomarse un ‘respiro’ indefinido que genere dinero. Con ese propósito son más las personas que ponen fin a sus dudas e indagan sobre los requisitos para emprender ese viaje.

Respecto a las razones que podrían explicar cómo la nación, al otro lado del planeta, se ha catapultado en un destino ‘anhelado’ para muchos, hay varias. El portal emigraraaustraliaya.com destaca, entre ellas, la calidad de vida (por ejemplo, Melbourne está catalogada como una de las mejores ciudades del mundo para vivir, según Forbes, con una clasificación de 100 en educación, estabilidad de 95 y sanidad; 83,3).

Ese territorio oceánico también forma parte del G-20, es decir, el grupo que aglomera la veintena de países con las economías más fuertes a nivel global. En este punto, ese país se caracteriza por su baja tasa de desempleo (en promedio esta se ubica en un 3,7 %, según la nacional Oficina de Estadísticas, citada por el diario La República).

La tasa de desempleo en Australia se ubica en 3,7 %, según la nacional Oficina de Estadísticas. - Foto: Getty images / Michael Dunning

De acuerdo con emigraraaustraliaya.com, otra razón que centra el interés en ese territorio son los salarios; pues se ubica como uno de los países con el salario mínimo más alto del mundo. Fair Work Ombudsman (Oficina del Defensor del Pueblo para el Trabajo Justo) afirma que el valor mínimo devengado es en promedio 21,38 dólares la hora, equivalentes a unos 65.500 pesos colombianos y que al mes representan 812,60 dólares en moneda local.

Experiencia de un joven en Australia

En TikTok, un joven llamado Santiago, con frecuencia comparte su experiencia viviendo en Australia, así como recomendaciones para quienes tienen en mente viajar, pero aún los invaden varias las dudas. En un video, que ya superó los siete millones de visualizaciones, el ‘influencer’ reveló cuánto gana lavando platos en esa nación.

“Normalmente por trabajar de dishwasher o lavaplatos me pagan 27,50 la hora, pero ayer que era feriado me pagaban el doble, es decir, 55 dólares. En un día de siete horas me hice nada más y nada menos que 385 dólares (en conversión a pesos colombianos son $1.180.450). Por si fuera poco, el día estaba muy tranquilo, no había mucho por hacer; me la pasé comiendo, tomando agüita”, dijo.

El joven hizo un aproximado del costo de vida en Australia. - Foto: Reuters / Kai Pfaffenbach/Ilustración

El joven agregó que se desempeñaba en dicho trabajo unas 40 horas a la semana para una cuantía de 1.100 dólares “antes de impuestos” y que, finalmente, le dejarían libres cerca de 950. El clip culmina interrogando a los internautas sobre si estarían dispuestos a renunciar a sus trabajos para vivir en Australia, y haciendo un oficio completamente diferente.

Tras revelar esas cifras, un interrogante en el que coincidieron varios internautas fue el costo de vida. Hace dos meses, Santiago difundió otro video haciendo una aproximación en gastos de lo que se necesita para vivir allí, respecto a lo devengado.

Si a la semana se recibieran 1.000 dólares (AUD), siendo gastos estándar la vivienda, alimentación, medios de transporte, el celular y otros adicionales, el rubro en cada uno dependerá de la persona; no obstante, este tiktoker estableció un promedio de 445 dólares a la semana. Si al valor inicial se le resta esta cifra, el ahorro será aproximadamente 555 AUD.

“¿Cómo puedo ir a trabajar allá, requisitos?”. “Y yo lavando platos gratis en mi casa”. “¿Cómo hago para salir del país? Estoy con ganas de trabajar y estudiar, pero no sé cómo”. “No lo haría. No todo en la vida se trata de dinero. Aunque respeto a las personas que lo hacen, no me llenaría intelectualmente ese trabajo”. “Un buen trabajo honesto siempre es lo mejor, saludos y éxitos”, se lee entre las reacciones.