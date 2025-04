Reaparece video del papa Francisco hablando de la muerte: dijo lo que pasa tras fallecer y confesó súplica a Dios; “Una luz”

En la misma entrevista, Francisco aseguró que no le tenía ningún temor a la muerte y que era consciente de que en su momento, tarde o temprano, iría a llegar. “Sé que va a venir”, dijo.

El máximo representante de Dios en la Tierra reveló que en alguna ocasión pensó que su fallecimiento estaba muy cercano y, por lo mismo, se preparó. “Fue cuando me tuve que hacer la operación que era riesgosa”, confesó.

“Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no. Que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte, el miedo es verla venir”, concluyó.