Recién casados en Wisconsin fueron asesinados a tiros por un “cobarde” desconocido dentro de un bar deportivo

Hasta el momento no se ha revelado ningún motivo y la policía no ha publicado una descripción del sospechoso. La pareja casada era habitual en el bar desde hacía mucho tiempo y se hizo más cercana al personal y a los clientes. Finalmente, a Gina le ofrecieron un trabajo a tiempo parcial en el establecimiento, escribió Barr. Ambas víctimas crecieron en Badger State y se casaron en junio, según sus obituarios.

“Alguien los vio. Alguien los vio. No me importa, no se logra algo así. No puedo creer que estuvieran solo ella y él en el bar. Entonces alguien los vio, y alguien tuvo que dar una descripción de ellos, y alguien tuvo que ver el auto cuando se fue, y será mejor que lo encuentren”, agregó.