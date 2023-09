¿Reclusos en Ecuador se apoderaron de las cárceles? Esto se sabe de los agentes liberados

| Foto: Bloomberg via Getty Images

Los 50 agentes y siete policías “ya fueron liberados, pasaron por evaluaciones médicas para verificar su estado de salud y están a buen recaudo”, señaló el organismo estatal a cargo de las cárceles (SNAI). | Foto: Bloomberg via Getty Images

Magnicidio

“ Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular bandas delictivas y pacificar las cárceles del país ”, aseveró Lasso.

“No hay Estado, no hay poder público, no hay gobierno que controle las cárceles”, explicó a la AFP Billy Navarrete, director de la ONG Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.