Rescatan a una mujer gracias a mensaje escrito con su propia sangre en una almohada; la historia se hizo viral

Un repartidor de comida, Zhang Kun, vio el mensaje y llamó inmediatamente a la policía.

Redacción Mundo
26 de agosto de 2025, 1:02 p. m.
La mujer tuvo que escribir con su propia sangre en una almohada para sobrevivir
La mujer tuvo que escribir con su propia sangre en una almohada para sobrevivir. | Foto: .Gobierno local DE lESHAN

Una mujer que estuvo atrapada durante 30 horas en una habitación en China fue rescatada después de arrojar por la ventana un mensaje que escribió con su sangre en una almohada, según un comunicado del gobierno local.

La mujer, identificada únicamente por su apellido Zhou, estaba limpiando una casa de huéspedes en la provincia de Sichuan, en el oeste de China, cuando entró en una habitación sin su teléfono, relató a mediados de agosto una publicación del gobierno local de la ciudad de Leshan en redes sociales.

La puerta no podía abrirse desde el interior debido a una cerradura defectuosa. Una vez dentro, Zhou quedó atrapada sin comida ni acceso a un baño, en el sexto piso del edificio.

Zhou afirmó que la dura experiencia de 30 horas le causó “angustia mental y miedo extremos”.
Zhou afirmó que la dura experiencia de 30 horas le causó “angustia mental y miedo extremos”. | Foto: Gobierno local DE lESHAN

Tras un día y medio y múltiples intentos de escapar, “desesperada, se mordió el dedo y utilizó su sangre para escribir ’110 625′ en una almohada que arrojó por la ventana”, explicó el gobierno local.

El número “625” correspondía a la habitación en la que estaba atrapada. El “110” es el número de emergencias en China.

“Cuando la policía derribó la puerta, me emocioné tanto como si estuviera viendo a mi familia”, dijo Zhou a Red Star News después de su rescate.

La mujer permaneció 30 horas en la habitación
La mujer permaneció 30 horas en la habitación. | Foto: Gobierno local DE lESHAN

Un repartidor de comida, Zhang Kun, vio el mensaje y llamó inmediatamente a la policía.

“Tenía miedo, pero cuando vi el número ’110′ en la almohada, entendí que tal vez se trataba de una petición de ayuda”, declaró Zhang en un comunicado oficial.

La policía terminó derribando la puerta y liberando a Zhou de su prisión temporal. En videos difundidos por los medios locales se la ve, con aspecto desaliñado, agradeciendo a los agentes.

“Entré allí ayer por la mañana, y ahora ya pasó un día y una noche”, cuenta en uno de los videos.

Zhang, el repartidor, recibió 3.000 yuanes (420 dólares) de las autoridades de Leshan por su papel en el rescate.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y una persona dijo: “Por suerte, el repartidor era muy listo. Realmente logró una gran hazaña”.

El hombre que la rescató hacía domicilios cerca de la zona
El hombre que la rescató hacía domicilios cerca de la zona | Foto: LightRocket via Getty Images

“Podría haber entregado la comida sin más, pero, en cambio, se dio cuenta de que algo no iba bien y actuó con decisión. Este sentido de responsabilidad es una fuerza reconfortante en la vida cotidiana”, dijo otro.

Con información de AFP*

