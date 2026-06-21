Resultados elecciones en el exterior 2026 | Así va el conteo de votos en la segunda vuelta

El cierre de la segunda vuelta presidencial de 2026 marca el final de una extensa jornada para los ciudadanos colombianos que residen fuera del país.
A diferencia de lo que ocurre en el territorio nacional, donde la elección se concentra en un solo domingo, la comunidad en el extranjero contó con una semana completa —desde el 15 hasta el 21 de junio— para acudir a las urnas en 67 naciones distintas.
Una movilización masiva en el extranjero
Cerca de 1,4 millones de personas estaban habilitadas para ejercer su derecho al voto en consulados y puntos autorizados alrededor del planeta. El interés por participar ha sido notable; de hecho, durante la primera vuelta se registró una cifra récord de más de 589.000 votantes fuera de Colombia, lo que refleja un deseo creciente de la diáspora por influir en el rumbo del país.
En esta ocasión, ciudades con gran presencia de compatriotas como Miami, Madrid, Londres, Toronto y Buenos Aires reportaron una afluencia constante de votantes durante los días de apertura.
El pulso de los votos: diferencias marcadas por regiones
Los primeros datos del preconteo (98,41 %) que presenta la Registraduría —que es el conteo rápido e informativo que se hace apenas cierran las mesas— muestran tendencias muy distintas dependiendo del país, enseñando quiénes fueron los candidatos más votados:
ALEMANIA
- Mesas informadas: 54 de 54 (100 %)
- Votantes: 12.165 (58,21 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 7.900 votos (65,03 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
ARGELIA
- Mesas informadas: 7 de 7 (100 %)
- Votantes: 7 (31,81 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 4 votos (57,14 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
ARGENTINA
- Mesas informadas: 56 de 56 (100 %)
- Votantes: 10.479 (48,88 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 5.550 votos (53,07 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
ARUBA
- Mesas informadas: 23 de 23 (100 %)
- Votantes: 3.753 (52,97 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 2.822 votos (75,33 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
AUSTRALIA
- Mesas informadas: 72 de 72 (100 %)
- Votantes: 20.602 (64,13 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 11.552 votos (56,14 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
AUSTRIA
- Mesas informadas: 11 de 11 (100 %)
- Votantes: 1.656 (58,04 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 1.086 votos (65,57 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
AZERBAIYÁN
- Mesas informadas: 7 de 7 (100 %)
- Votantes: 21 (61,76 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 12 votos (57,14 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
BÉLGICA
- Mesas informadas: 16 de 16 (100 %)
- Votantes: 2.707 (53,56 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 1.515 votos (56,06 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
BOLIVIA
- Mesas informadas: 10 de 10 (100 %)
- Votantes: 647 (35,58 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 491 votos (76,12 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
BRASIL
- Mesas informadas: 52 de 52 (100 %)
- Votantes: 4.239 (45,75 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 2.274 votos (53,70 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
CANADÁ
- Mesas informadas: 210 de 210 (95,89 %)
- Votantes: 43.168 (58,94 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 26.504 votos (61,45 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
CHILE
- Mesas informadas: 112 de 112 (100 %)
- Votantes: 18.632 (41,17 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 9.537 votos (51,40 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
CHINA (REPÚBLICA POPULAR)
- Mesas informadas: 28 de 28 (100 %)
- Votantes: 730 (56,67 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 405 votos (55,47 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
COREA DEL SUR
- Mesas informadas: 7 de 7 (100 %)
- Votantes: 262 (61,21 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 131 votos (50,00 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
COSTA RICA
- Mesas informadas: 27 de 27 (100 %)
- Votantes: 5.875 (49,58 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 4.478 votos (76,33 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
CUBA
- Mesas informadas: 8 de 8 (100 %)
- Votantes: 609 (66,48 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 474 votos (78,08 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
CURAZAO
- Mesas informadas: 11 de 11 (100 %)
- Votantes: 1.271 (43,31 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 918 votos (72,34 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
DINAMARCA
- Mesas informadas: 9 de 9 (100 %)
- Votantes: 668 (61,96 %)
- MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO: 420 votos (62,96 %)
- Pte. Iván Cepeda Castro / Vpte. Aida Marina Quilcue Vivas
ECUADOR
- Mesas informadas: 111 de 111 (100 %)
- Votantes: 9.893 (22,81 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 6.462 votos (65,91 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
EGIPTO
- Mesas informadas: 8 de 8 (100 %)
- Votantes: 171 (37,74 %)
- DEFENSORES DE LA PATRIA: 109 votos (63,74 %)
- Pte. Abelardo De La Espriella / Vpte. José Manuel Restrepo Abondano
Transparencia y vigilancia del proceso
Para asegurar que cada voto cuente, la Cancillería coordinó esfuerzos con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Además, el proceso ha contado con la lupa de misiones internacionales, como la de la OEA, que se encargan de verificar que las votaciones sean justas y transparentes.
A nivel interno en Colombia, aunque las votaciones en el exterior transcurrieron con normalidad, el Ministerio de Defensa mantuvo una vigilancia especial en ciudades como Bucaramanga y Barrancabermeja para evitar cualquier alteración del orden público durante el domingo de elecciones.