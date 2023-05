Retiran cargos contra mujer que había sido sentenciada por matar a su violador en México

La fiscalía del central Estado de México retiró los cargos contra una mujer que había sido sentenciada a seis años de prisión por matar a su violador, y este martes fue absuelta de todos los cargos. Roxana Ruiz, de 23 años, había sido condenada la semana pasada por dar muerte a un hombre que la agredió sexualmente en el populoso municipio de Nezahualcóyotl, vecino de la capital.

“Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia, algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron nueve meses injustamente”, dijo Ruiz a la prensa luego de salir de la audiencia. La jueza a cargo del caso había sido duramente criticada por haber considerado que la joven incurrió en un “exceso de legítima defensa”.

Ruiz, quien estuvo nueve meses en prisión aunque desde febrero de 2022 pudo seguir su proceso en libertad, dijo sin embargo que sigue “temiendo” por su vida y pide a la justicia no escuchar argumentos de la familia de su agresor. Los familiares del hombre tienen tres días para presentar recurso de inconformidad a esta resolución.

La mujer había sido sentenciada a seis años de cárcel por matar a un hombre que la había violado. - Foto: Getty Images

Sobre la agresión, ocurrida en 2021, Ruiz ha señalado que tras tomar una cerveza con una amiga en un bar, un hombre a quien conoció en el lugar insistió en acompañarla a su casa. Una vez ahí, le pidió quedarse a dormir aduciendo que vivía lejos. Pero cuando descansaba, la agredió sexualmente, la golpeó y amenazó con matarla, según su testimonio, en el que asegura que al defenderse lo asfixió con una camiseta. Al día siguiente fue detenida.

Este caso desató una serie de señalamientos por el papel de la justicia ante la violencia de género que golpea al país. México, de 126 millones de habitantes, registró el año pasado 3.754 asesinatos de mujeres, de los cuales 947 fueron clasificados como feminicidios, según el gobierno.

La alerta por el volcán Popocatépetl sigue activa

Las autoridades mexicanas se mantienen alerta por la actividad del volcán Popocatépetl, dos días después de que se elevara el nivel de alerta ante una creciente acción que podría tener afectaciones en la aviación y a zonas incluso alejadas por el lanzamiento de fragmentos.

Un día luego de que las operaciones en el aeropuerto de Ciudad de México (la capital) tuvieran que ser suspendidas por la caída de ceniza, Protección Civil anunció que el nivel de riesgo pasaba de “amarillo fase 2 a amarillo fase 3″. Este antecede al rojo de alta peligrosidad, dividido en dos etapas, según explicó la coordinadora del organismo, Laura Velázquez, en una conferencia de prensa.

Geological Erupting Landform, Popocatepetl Volcano, MexicoPopocatépetl Volcano in Puebla, Mexico - Foto: Getty Images/iStockphoto

Este martes 23 de mayo la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México (CNPC) informó que el volcán seguía en constante movimiento y en el mismo grado de advertencia. Las autoridades también hicieron un llamado para no acercarse a la estructura, acto que calificó como una “irresponsabilidad” y añadió que, con las condiciones actuales, se pronosticaba una emisión de fragmentos incandescentes y ceniza, “manifestaciones explosivas”, así como gases volcánicos.

“A las 01: 43 horas, el #Popocatépetl registró una explosión de vapor de agua y gas, con bajo contenido de ceniza, alcanzando una altura de 1,000 metros en dirección al sureste de Puebla. Mantenemos un monitoreo permanente de la actividad del volcán”, señaló el CNPC en su cuenta de Twitter.

El Popocatépetl, cuyo proceso eruptivo se reactivó en diciembre de 1994, se ubica en los límites de los estados de México, Morelos y Puebla. La capital de este último-del mismo nombre- amaneció el domingo anterior cubierta de una capa gris, constató un corresponsal de la agencia AFP.

El volcán Popocatépetl está localizado en los límites de los estados de México, Morelos y Puebla. - Foto: Reuters / Armando Vega (izquierda); Instagram/@fstrunk (derecha)

En esa jornada se pronosticaba una “actividad eruptiva de explosividad a baja intensidad”, por lo que podían esperarse “explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter”, lluvia de ceniza en poblaciones aledañas y en algunas ciudades lejanas y “riesgo para la aviación”.

Tampoco se descartaba un “crecimiento importante de domos y posibilidad de expulsión de magma”, así como “explosiones importantes de intensidad creciente que lanzan fragmentos a distancias considerables”, advirtió Velázquez.

El aumento de la advertencia tuvo lugar, luego de que un comité científico obligara a las autoridades y organismos de socorro a preparar personal, equipos de evacuación y refugios en caso de presentarse emergencias. Con ello, las autoridades debían empezar a aplicar medidas para evitar afectaciones por la caída de ceniza y otros fragmentos.

*Con información de AFP.