Reveladora carta de hija de Edmundo González por detención de su esposo a manos del régimen de Maduro: conmovedoras palabras

A través de su cuenta en X, Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, compartió una conmovedora carta de tres páginas en la que relató cómo ha sido la vida al interior de su familia tras la detención ilegal de su esposo, Rafael Tudares Bracho, a manos del régimen de Nicolás Maduro, desde el pasado 7 de enero.

En su escrito titulado ‘Rafael Tudares Bracho, a dos meses de su desaparición forzada’, la hija de Edmundo González también hizo graves denuncias, entre ellas que aún desconoce dónde se encuentra recluido su esposo. También comentó que tuvo conocimiento que el régimen de Maduro le adelanta ilegalmente un juicio a su cónyuge.

“Como les consta a las autoridades, personalmente he recorrido decenas de centros de detención en Caracas y sus alrededores, buscando a mi esposo. No obstante, las autoridades y órganos de seguridad que lo tienen y mantienen privado de su libertad, oculto y en cautiverio, clandestinamente, en algún lugar desconocido, han decidido y han ordenado a sus funcionarios no permitirme saber el lugar real y concreto donde se encuentra Rafael. Este tiempo, estos 60 días, han sido duros y fuertes, de mucha indignación y dolor”, dijo Mariana González en el escrito.

En cuanto al juicio ilegal al que está siendo sometido su esposo, dijo que se enteró de ello hace 15 días y que el régimen le está violando el derecho de estar asistido por un abogado de confianza, así como comunicarse con ella.

Mariana González y Rafael Tudares. | Foto: Tomadas de redes sociales.

“Hay graves irregularidades en la presentación de Rafael ante Tribunales. Hasta en eso he visto cómo se me miente o cambia la versión de los hechos. Primero me informaron que la audiencia de presentación fue el 10 de enero de 2025 y ello se me aseguró reiteradamente el 21 y el 26 de febrero. Luego de varias visitas a tribunales y a la Defensoría Pública, se me dijo el 5 de marzo que la “audiencia de presentación” habría sido el 18 de febrero de 2025 (...) En resumen, solo he podido tener un conocimiento muy general y “referencial”, muy genérico y vago, de esa irregular e inconstitucional audiencia de presentación a la que fue sometido Rafael”, sostuvo la hija de Edmundo González en la carta publicada este sábado, 8 de marzo.

Al final del escrito, Mariana González reveló que su esposo Rafael es hijo único, huérfano de padre, y que su mamá se encuentra en delicado estado de salud.

“Rafael es hijo único y es huérfano de padre. Su mamá está delicada de salud. Si nuestro dolor y sufrimiento es agonizante, no me puedo imaginar la magnitud del sufrimiento de una madre al saber que su único hijo está pasando por esta situación tan injusta y cruel. Sé que Rafael no es el único que se encuentra en esta situación. Y también entiendo el dolor y el sufrimiento por el cual están pasando las personas que, al igual que yo, están luchando por la libertad de sus seres queridos. No podernos perder la esperanza de la libertad que nos pertenece. La dignidad humana se respeta, no se negocia”, concluyó la hija de Edmundo González en la carta.

A 60 días de la desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho, luego de su injusta y arbitraria detención ejecutada por funcionarios de seguridad del Estado el 7 de enero de 2025, aqui mi testimonio sobre el duro e inhumano vía crucis que he vivido hasta el día de hoy: pic.twitter.com/bpCPcnBoWD — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) March 8, 2025

El pasado viernes, Edmundo González compartió un mensaje a través de X en el que insistió que su yerno Rafael Tudares Bracho es “un rehén del régimen” y que efectivamente, transcurridos dos meses, desconocen su paradero.