Ron DeSantis, gobernador de Florida, promulga varias leyes “para detener la influencia” de China

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha firmado este lunes varios proyectos de ley para contrarrestar la influencia de China, que incluyen la prohibición de comprar tierras en el estado.

“He firmado la legislación más fuerte de la nación para detener la influencia del Partido Comunista Chino”, ha afirmado DeSantis, que ha sostenido que está “orgulloso de firmar esta legislación”. “Estamos cumpliendo nuestro compromiso de tomar medidas enérgicas contra la China comunista”, ha agregado.

Así, ha indicado que estas medidas prohíben la compra de tierras, alegando que la administración tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria que se ve amenazada por el control de China de territorio agrícola.

“Restringir a China y a otras naciones extranjeras hostiles el control de las tierras agrícolas de Florida y de las tierras cercanas a instalaciones de infraestructuras críticas protege a nuestro estado, proporciona estabilidad a largo plazo y preserva nuestra libertad económica”, ha explicado el comisario de Agricultura del estado, Wilton Simpson.

También bloquean el acceso a aplicaciones vinculadas al Partido Comunista chino en dispositivos gubernamentales y educativos, en referencia al debate sobre la ciberseguridad causada por el temor de una supuesta recopilación de datos por TikTok.

“Florida ha vuelto a tomar la delantera en la protección de los intereses estadounidenses de las amenazas extranjeras y ha proporcionado un modelo para que otros estados hagan lo mismo”, reza un comunicado de prensa.

El temor ha aumentado en Occidente en relación con el posible uso de TikTok como caballo de Troya para promover propaganda a favor de China o recopilar datos de usuarios, pero Pekín ha denunciado que tras esta cascada de vetos se esconde una intencionalidad política sin ningún tipo de justificación tecnológica real.

Florida contra los migrantes: estas son las medidas contra quienes estén ilegales en el país. Los perseguirían hasta en los hospitales

En Estados Unidos la Cámara de Representantes dio luz verde a la que se considera como la normativa más estricta del país para frenar la inmigración irregular. Se trata de un proyecto respaldado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que pone contra las cuerdas a quienes han llegado a ese estado sin documentación.

De acuerdo con medios internacionales, ese paquete fue aprobado con 83 votos a favor, mientras que 36 legisladores lo rechazaron. Entre las medidas se detalla un veto para que los municipios y condados no puedan entregar fondos a individuos u organizaciones cuyo fin sea emitir documentos de identificación a quienes no demuestren que su presencia en Estados Unidos es legal.

Otro de los puntos, recogidos por el medio mencionado, señala la exigencia a los centros hospitalarios para que recojan datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes. También impone sanciones a quienes incumplan normativas respecto al transporte de migrantes irregulares a Florida, ignorando el control del Gobierno federal.

Estas son otras disposiciones

De acuerdo con El Tiempo Latino, la disposición en mención establece requerimientos adicionales como que las empresas con más de 25 empleados utilicen el sistema E-Verify para indagar sobre la legalidad de los permisos de trabajo. En caso de que se contrate a indocumentados, el empleador puede estar sujeto al retiro de licencias y multas.

Otra de las medidas que sitúan la disposición floridana como una de las más estrictas es la cancelación de permisos para conducir a quienes no tengan en regla su situación migratoria. También se establece un veto para que aquellos cuyo estatus en el país no se haya aclarado no puedan ejercer la abogacía.

*Con información de Europa Press.