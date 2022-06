Rusia pide a Lituania “levantar restricciones hostiles” en acceso a Kaliningrado

Este lunes, autoridades rusas denunciaron que, en el marco de las sanciones impuestas por los países de occidente en su contra por la invasión a Ucrania, el gobierno de Lituania aplicó una serie de restricciones que calificó de “hostiles”, y que impiden el tránsito de mercancías, a través de medios férreos con destino a Kaliningrado, en un ruta que tiene que atravesar referido país.

En ese sentido, miembros de los cuerpos diplomáticos de Rusia confirmaron que en respuesta a ello han presentado una solicitud en la que ‘exigen’ a Lituania el levantamiento de dichas trabas o restricciones.

La información sobre el requisito a Lituania por parte de Rusia, además fue notificado a través de un comunicado, en el que se advierte que si el tránsito “no se restablece en su totalidad, Rusia se reserva el derecho de actuar para defender sus intereses nacionales”; lo que representa una clara amenaza de uso de la fuerza para poner fin al bloqueo físico referido.

Según medios internacionales, tras conocerse esta situación este lunes, la tensión en la zona se ha aumentado entre Rusia y los países occidentales, principalmente los situados en la región báltica, los cuales se han mantenido firmes en su respaldo a Ucrania desde el inicio de la ocupación Rusa, que ya está próxima a completar cuatro meses.

Según el Kremlin, este fin de semana pasado, las autoridades lituanas implementaron una serie de restricciones de movilidad que afectan el tránsito de mercancías que tienen como objetivo el enclave de Kaliningrado; un enclave ruso que se encuentra separado del área principal del territorio del país, por lo que se hace necesario que, para acceder a este, se deba pasar por territorios de Letonia y Lituania.

Tras conocerse la denuncia, desde las autoridades rusas, más precisamente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, se advirtió, en declaraciones recogidas por medios internacionales, que la acción de Lituania es considerada como “provocativa”, y es tomada como una acción “abiertamente hostil”, lo que podría considerarse factor para detonar un nuevo diferendo internacional.

En ese mismo sentido, las autoridades diplomáticas de Rusia han señalado que la acción del gobierno lituano es una clara violación a los tratados y acuerdos internacionales vigentes en el marco de la UE, con el que el gobierno de Moscú suscribió un acuerdo hace cerca de dos décadas.

Desde el gobierno de Moscú, el portavoz de este, Dmitri Peskov, admitió que debido a lo sensible y complejo de la situación, se requiere que esta sea manejada tras un profundo análisis, reconociendo la tensión existente, y la forma en que una medida o decisión puede significar un detonante de una serie de hechos desafortunados.

Esta situación, además de enmarcarse en la tensión por la invasión de Rusia a Ucrania, representa un nuevo factor de deterioro de las ya afectadas relaciones entre el Gobierno de Moscú y los países el báltico.

De acuerdo con el contexto y la historia internacional, la tensión entre Moscú y esos países tiene un ingrediente adicional con Lituania, en tanto este país es recordado como el primero en declarar su independencia tras la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas en 1990, tomando a la vez otra serie de decisiones que no son bien vistas por Moscú, como su integración a la Otan y a la UE.

Lituania responde

Ante los señalamientos y amenazas del Kremlin contra Lituania, autoridades de ese país, han referido que no se trata de una acción particular del país, sino que por el contrario, la situación que denuncia y lamenta Rusia, no es más que la entrada en vigor de una serie de sanciones impuestas por las autoridades europeas en su represalia, aclarando que estas se encuentran operando desde el pasado viernes, 17 de junio.

El encargado de hacer la precisión, que a su vez fue recogida por los medios internacionales, fue el jefe de la diplomacia lituana, Gabrielius Landsbergis, quien se pronunció en el marco de un viaje a Luxemburgo.

Según precisó el funcionario, la sanción consiste en la prohibición del tránsito de una serie de productos, señalando que la decisión emana de la Comisión Europea, órgano que dictó las directrices.

En medio del diferendo, Kiev también se ha pronunciado para agradecer el respaldo de Lituania, y hacer recíproco el suyo.

En ese sentido, Dmytro Kuleba, afirmó que “Rusia no tiene el derecho de amenazar a Lituania”.

* Con información de AFP

