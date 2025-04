“S”, el hombre que estuvo secuestrado durante más de 20 años por su madrastra, cuenta los primeros detalles de su historia. ¿Qué le pasó?

Un bombero que llegó al lugar del incendio describió a los periodistas en ese momento que pudo lograr ver una figura humana en medio del humo, de casi 1,75 metros de altura, que se encontraba tendido en el piso de la cocina de la residencia. “Era como si no llevara nada sobre los brazos“, comentó Gabriel Goja —el agente que lo rescató— al medio The New York Times, refiriéndose a la extrema delgadez del hombre, que apenas pesaba 30 kilos.