Se complica la salud del papa Francisco y no viajará a Vietnam, ¿qué le pasó al sumo pontífice?

La salud del papa Francisco está preocupando a sus seguidores y al mundo, luego de haber reconocido que no podrá ir a Vietnam tras no encontrarse en óptimas condiciones.

“Les digo la verdad, para mí viajar ya no es tan fácil como al inicio, pues hay limitaciones al caminar”, dijo el papa, al ser preguntado por periodistas sobre el futuro de sus viajes oficiales.

“En cuanto al viaje a Vietnam, si no voy yo, seguro que irá Juan XXIV. Es seguro que irá, porque es una tierra que merece ir, que tiene mi simpatía. Sobre los otros viajes, está Marsella y luego hay alguno en un pequeño país de Europa, y estamos viendo si podemos hacerlo”, agregó en la rueda de prensa en el avión durante el trayecto de Mongolia a Roma, según informó el portal oficial del Vaticano Vatican News .

Así fue la visita del papa Francisco a Mongolia

El sábado, el papa intentó convencer a países como China de que no deberían tener motivos para desconfiar de la Iglesia o de los creyentes. “Los gobiernos no tienen nada que temer de la acción evangelizadora de la Iglesia porque ésta no tiene una agenda política”, aseguró.