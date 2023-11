Se define el destino de Sergio Massa luego de su fracaso en las elecciones de Argentina, ¿dejará de ser ministro de economía?

En el discurso de aceptación de derrota, Massa declaró que “Hoy acaba una etapa de mi vida política”, anunció el excandidato oficialista. “Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional y el federalismo como valores centrales de la Argentina”.

El discurso de la derrota de Massa

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.