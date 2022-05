“Se están preparando para una guerra larga”: Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania

Estados Unidos estima que la guerra en Ucrania será larga y que el presidente ruso Vladimir Putin quiere extenderla a Transnistria, aunque conlleve una escalada militar y el establecimiento de la ley marcial en Rusia, según la jefa de los servicios de inteligencia.

“Estimamos que el presidente Putin se está preparando para un conflicto largo en Ucrania, durante el cual todavía tiene la intención de lograr objetivos más allá de Donbás”, declaró Avril Haines ante el Congreso, en un momento en el que los diputados se disponen a desbloquear 40.000 millones de dólares para Ucrania.

El ejército ruso renunció a apoderarse de Kiev y se desplegó en el sur y el este del país, oficialmente para “liberar” las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en Donbás, lo que podría permitir a Moscú controlar por completo el mar de Azov y le garantizaría una continuidad territorial con Crimea, península anexionada por Moscú en 2014.

Pero este reposicionamiento en Donbás “es solo temporal” y el ejército ruso quiere continuar su avance para crear un “puente terrestre” en el sur de Ucrania, hasta el gran puerto de Odesa y la frontera con Moldavia, explicó Haines.

Las tropas rusas podrían extender la invasión en Transnitria, en Moldavia, - Foto: getty images

Los servicios de inteligencia estadounidenses estiman que el ejército ruso quiere “extender” ese corredor terrestre hasta Transnistria, una región secesionista de Moldavia que se separó en 1990, cuando se desmembró la Unión Soviética y donde el ejército ruso dispone de una base militar, por lo que no se descarta una incursión en esas tierras.

Es “posible” que las fuerzas rusas consigan este objetivo en los próximos meses, pero “no podrán llegar a Transnistria e incluir a Odesa sin decretar una forma de movilización general”, recalcó Haines. Putin “cuenta probablemente con un debilitamiento de la determinación de Estados Unidos y la Unión Europea, cuando se agudice la escasez de alimentos y aumenten los precios de la energía”, advirtió.

La responsable estadounidense advirtió que en los próximos meses puede haber “una escalada”, aunque así mismo aclaró que Putin y su ejército “solo autorizará el uso de armas nucleares si percibe una amenaza existencial para el Estado o el régimen ruso”.

Las mujeres llevan sus pertenencias en una calle destruida durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania, el 14 de abril de 2022. - Foto: REUTERS

“Trayectoria impredecible”

Las ambiciones de Putin superan las capacidades del ejército ruso y eso “probablemente significa que en los próximos meses evolucionaremos por una trayectoria más impredecible y potencialmente una escalada”. El jefe de la agencia de inteligencia militar, el general Scott Berrier, afirmó que los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas se han “estancado”.

Pero esto podría cambiar. “Si Rusia no declara la guerra y se moviliza, el estancamiento durará y no veo una salida para ninguna de las partes”, dijo. “Si se movilizan y declaran la guerra, miles de soldados se incorporarán a los combates y aunque no estén necesariamente tan bien entrenados ni sean tan competentes (como las fuerzas actuales), tendrá un efecto masivo”, advirtió.

Avril Haines, quien supervisa todas las agencias de inteligencia estadounidenses, incluida la CIA, reiteró que Washington no cree que Vladimir Putin esté dispuesto por ahora a usar armas nucleares. “Seguimos creyendo que el presidente Putin solo autorizará el uso de armas nucleares si percibe una amenaza existencial para el Estado o el régimen ruso”, añadió.

No obstante, el mandatario ruso podría recurrir a ellas “si cree que está perdiendo la guerra en Ucrania y la OTAN interviene o se prepara para intervenir”, precisó. Pero, incluso en esta hipótesis, “es probable que envíe señales” antes de hacerlo, señaló.

Con información de AFP.

