El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos rechazó el lunes la solicitud del presidente Trump de revocar la multa impuesta a él por 83,3 millones de dólares en el caso de agresión sexual a la escritora y columnista E. Jean Carroll.

La decisión la tomaron tres jueces de la Corte Suprema de Apelaciones para el Segundo Circuito, “Concluimos que el tribunal de distrito no cometió errores en ninguna de las decisiones recurridas y que los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos extraordinarios y atroces de este caso”, escribieron.

El panel, además, sostuvo que Trump “no ha identificado ningún motivo que justifique reconsiderar nuestra postura previa sobre la inmunidad presidencial”.

El Tribunal de Apelaciones también rechazó el argumento de Trump de que el veredicto debía ser anulado por inmunidad presidencial ante las demandas de la escritora y periodista E. Jean Carroll, que lo demandó por abuso sexual.

La orden de enero de 2024 consistió en 65 millones de dólares en daños punitivos después de que el jurado determinara que Trump actuó con malicia en sus numerosos comentarios públicos sobre Carroll; 7,3 millones en daños compensatorios y 11 millones de dólares para financiar una campaña en línea para reparar la reputación de la autora.

Carroll había solicitado a la justicia civil una compensación por daños de 10 millones de dólares.

Donald Trump, quien fue hallado responsable por un jurado de agredir sexualmente a Carroll en un caso civil federal separado en Nueva York, utilizó su plataforma Truth Social en ese momento para publicar una serie de mensajes insultantes atacando a Carroll, al juicio y al juez, a quien llamó “una persona extremadamente abusiva”.

Carroll, de 81 años, alegó que Trump la difamó en 2019, cuando hizo públicas por primera vez sus acusaciones de agresión, al decir que ella no era su “tipo”.

A los jurados se les mostró la declaración de Trump de octubre de 2022, durante la cual confundió una foto de Carroll con su exesposa Marla Maples, lo que amenazó con poner en duda su afirmación de que Carroll no era su “tipo”.

En 2023, otro jurado federal encontró a Trump responsable de agredir sexualmente a Carroll en un probador de una tienda en 1996 y posteriormente de difamarla en 2022, cuando la llamó “un completo fraude”.

Ahora, con la noticia de que la multa no será revocada, la Casa Blanca remitió al medio CNBC a los abogados personales de Trump en el caso, quienes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.