Un impactante video grabado por cámaras de seguridad en Manaos, Brasil, se ha viralizado en redes sociales al mostrar cómo un joven cayó de manera repentina en un enorme cráter que se abrió justo bajo sus pies.

Este hecho sucedió el pasado 11 de octubre y ha generado diferentes comentarios a través de las redes sociales por la aparente falta de mantenimiento en la zona y la señalización.

El suelo se abrió sin advertencia

En el video se ve cuando, en plena vía pública, el joven está caminando tranquilamente por una acera cuando, sin previo aviso, el pavimento se abre y lo hace desaparecer en cuestión de segundos.

La escena es tan repentina que deja a todos los presentes sorprendidos, además, un motociclista que pasaba justo en ese momento frenó de inmediato para revisar y auxiliarlo, mientras otro conductor se acercó para coordinar la ayuda.

De acuerdo con las grabaciones, el hueco se abrió de forma violenta, lo que demuestra la fragilidad del terreno, de acuerdo con declaraciones, testigos del lugar afirmaron que el joven cayó varios metros antes de que pudieran socorrerlo.

De inmediato, varios ciudadanos se organizaron y con el uso de cuerdas, lograron rescatarlo con vida. Tras ser rescatado, el joven estudiante fue trasladado a un centro médico cercano, donde recibió atención y se confirmó que estaba fuera de peligro, ni tampoco sufrió heridas graves.

Autoridades investigan posible negligencia

Horas después del accidente, resalta Noticias RCN que equipos de Protección Civil y la Policía de Manaos acudieron al sitio para asegurar el área y asegurando la seguridad de la persona que cayó.

Según los primeros reportes, el enorme agujero estaría relacionado con una obra subterránea en curso que no contaba con la señalización ni el refuerzo estructural necesario.

Un video viral muestra cómo un joven cayó en un socavón en cuestión de segundos. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de video El Deber

La falta de señalizaciones y advertencias visibles como también el debilitamiento del pavimento serían las causas principales del colapso. El incidente ha desatado diferentes comentarios sobre el mantenimiento urbano y la seguridad en obras civiles.