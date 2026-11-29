El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ganó este domingo las elecciones generales y cobró revancha contra Pedro Sánchez en su segundo asalto al Palacio de la Moncloa, pero necesitará a al partido de extrema derecha Vox para gobernar.

El PP y Vox arrasan en las elecciones en España: Pedro Sánchez fue derrotado por mayoría absoluta

En concreto, con casi el 98 % escrutado, el PP se convirtió en la primera fuerza política en los comicios al conseguir 133 escaños (32,55 %), cuatro escaños menos que en las generales de 2023. En segundo lugar quedó el PSOE, con 115 diputados (28,87 %), seis menos que hace tres años.

El único partido de ámbito nacional que subió en estas elecciones fue Vox, que pasó de 33 a 52 escaños (16,06 %), 19 más que en 2023. Su presidente, Santiago Abascal, afirmó que “solo el gran crecimiento” de su formación hizo posible “la misión de echar” a Pedro Sánchez de Moncloa, pero no aclaró si solo dará apoyo a Feijóo para ser investido o querrá tener asientos en el Consejo de Ministros.

Con esta victoria electoral, Feijóo se quita la espina del 23 de julio de 2023, cuando el PP ganó las elecciones con 137 escaños (31,5 %) y sacó más de tres puntos de ventaja al PSOE (31,6 % y 121 diputados), pero no logró sumar con Vox, que obtuvo 33 escaños (12,4 %), a falta de varios escaños para llegar a los 176 de la mayoría absoluta.

Alberto Núñez Feijóo. Foto: Getty Images

“Misión cumplida”, aseguró el líder del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal, tras la derrota del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en unos comicios que brindaron al bloque de derechas una mayoría absoluta parlamentaria.

“Se va porque le hemos echado todos juntos”, lanzó Abascal ante sus seguidores que entonaban cánticos contra Sánchez. La formación podría entrar al Gobierno si se alía con el conservador Partido Popular, vencedor de los comicios.

“Ya es el pasado”, celebró exultante el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, en referencia a Pedro Sánchez.

“Ni todo su poder, ni todas sus mentiras, ni todas sus trampas, ni toda su violencia y su intimidación contra Vox han podido con una movilización mayoritaria del pueblo español”, afirmó Abascal.

En medio de la intervención de Abascal, los asistentes a la sede de Vox este domingo corearon “Pedro Sánchez, a prisión”, luego de conocer los resultados de las elecciones generales en España.