MUNDO
Secretario de Guerra de Trump asegura que lancha atacada en el Caribe era del ELN. Crece escalada entre la Casa Blanca y Colombia
El ataque, según dijo el funcionario del gobierno estadounidense, se produjo el 17 de octubre.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el pasado 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra de ese país llevó a cabo un ataque letal contra un buque del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Hegseth describió a la organización armada como “terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)”.
De esa manera, aseguró que actuaron bajo la información de inteligencia estadounidense, que “sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, y navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.
On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025
The… pic.twitter.com/1v7oR879LC
De acuerdo con lo señalado por el secretario de Guerra de Trump, durante el ataque, el cual se llevó a cabo en aguas internacionales, “había tres narcoterroristas a bordo”.
En ese sentido, Hegseth reafirmó que “los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.”
Agregó que “estos carteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que utiliza la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”.
El secretario de guerra de Estados Unidos afirmó que seguirán dando una lucha frontal para enfrentar al narcoterrorismo, al que le darán el tratamiento que merecen.
“El ejército de Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, al igual que Al Qaeda”, dijo.
Tensión entre Colombia y la Casa Blanca
Las declaraciones de Hegseth, a través de su red social X, se producen en medio de la fuerte tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y la Casa Blanca.
Este domingo, el presidente de Estados Unidos señaló al mandatario colombiano como “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.
Señaló que Petro no ha hecho nada por detener ese flagelo que constituye una amenaza para su país. “Es el mayor negocio de Colombia. Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU.”.
Por esas razones, manifestó que esos apoyos que se venían irrigando, “no son más que una estafa a largo plazo”. De tal manera que anunció que se suspenderán de inmediato. “Cualquier otra forma de pago o subsidio dejará de hacerse a Colombia”, aseguró Trump, a través de su red social Truth.
Otro ataque
El 15 de septiembre, el Canal oficial del gobierno de Colombia, RTVC informaba que una de dos lanchas bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Caribe, era colombiana, en el que, para ese entonces, era el segundo operativo adelantado por el país del norte en el mar Caribe.