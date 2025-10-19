Suscribirse

Secretario de Guerra de Trump asegura que lancha atacada en el Caribe era del ELN. Crece escalada entre la Casa Blanca y Colombia

El ataque, según dijo el funcionario del gobierno estadounidense, se produjo el 17 de octubre.

Redacción Economía
19 de octubre de 2025, 4:27 p. m.
Hegseth señaló que: ".Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo".
"El Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN)", señaló el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Foto: @SecWar | Foto: @SecWar

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el pasado 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra de ese país llevó a cabo un ataque letal contra un buque del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Hegseth describió a la organización armada como “terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)”.

De esa manera, aseguró que actuaron bajo la información de inteligencia estadounidense, que “sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, y navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.

De acuerdo con lo señalado por el secretario de Guerra de Trump, durante el ataque, el cual se llevó a cabo en aguas internacionales, “había tres narcoterroristas a bordo”.

En ese sentido, Hegseth reafirmó que “los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.”

Agregó que “estos carteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que utiliza la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”.

El secretario de guerra de Estados Unidos afirmó que seguirán dando una lucha frontal para enfrentar al narcoterrorismo, al que le darán el tratamiento que merecen.

“El ejército de Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, al igual que Al Qaeda”, dijo.

Ataque de EE.UU. a lancha en aguas colombianas
Ataque de EE.UU. a lancha en aguas colombianas | Foto: Pete Hegseth / Redes Sociales (X)

Tensión entre Colombia y la Casa Blanca

Las declaraciones de Hegseth, a través de su red social X, se producen en medio de la fuerte tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y la Casa Blanca.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos señaló al mandatario colombiano como “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

Señaló que Petro no ha hecho nada por detener ese flagelo que constituye una amenaza para su país. “Es el mayor negocio de Colombia. Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU.”.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

Por esas razones, manifestó que esos apoyos que se venían irrigando, “no son más que una estafa a largo plazo”. De tal manera que anunció que se suspenderán de inmediato. “Cualquier otra forma de pago o subsidio dejará de hacerse a Colombia”, aseguró Trump, a través de su red social Truth.

Otro ataque

El 15 de septiembre, el Canal oficial del gobierno de Colombia, RTVC informaba que una de dos lanchas bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Caribe, era colombiana, en el que, para ese entonces, era el segundo operativo adelantado por el país del norte en el mar Caribe.

Redacción Economía
Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años.

Bolivia en crisis elige entre la derecha para reemplazar 20 años de socialismo

Redacción Semana
Gustavo Petro y Donald Trump.

Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

Redacción Mundo

