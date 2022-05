Senador republicano califica a Biden de “incapacitado”

El senador republicano Rick Scott calificó el martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de estar mentalmente “incapacitado” y dijo que debería renunciar, en un anticipo de la brutal campaña que se espera ante las elecciones legislativas de este año.

Scott, que encabeza la organización de la campaña de los senadores republicanos, se ha convertido en un blanco clave del mensaje electoral del propio Biden, según el cual sus oponentes son extremistas.

“Seamos honestos. Joe Biden no está bien. No es apto para el cargo. Es incoherente y está incapacitado y confundido. No sabe dónde está la mitad del tiempo. Es incapaz de liderar y de desempeñar sus funciones”, dijo Scott en un comunicado.

“Todo el mundo lo sabe. Nadie quiere decirlo. Pero tenemos que hacerlo, por el bien del país. Joe Biden no puede hacer el trabajo”, añadió el senador por Florida.

Consultado por un periodista sobre la declaración de Scott, Biden sonrió y dijo: “Creo que el hombre tiene un problema”.

La afirmación de que Biden, de 79 años –la persona de mayor edad que ha sido presidente de Estados Unidos–, está senil, ha sido una línea central de ataque por parte de los republicanos desde la fallida campaña de Donald Trump para la reelección en 2020.

En un discurso el martes, Biden reiteró su advertencia de que un plan económico propuesto por Scott elevaría los impuestos a las personas de menores ingresos y pondría en duda la continuidad de la atención médica estatal para la población pobre y los ancianos.

“Es la agenda ultra-MAGA”, dijo el mandatario, en alusión a la marca Make America Great Again de Trump.

Inflación en EE. UU. se convirtió en una “prioridad nacional” del gobierno Biden

En medio de un mercado que parece no estabilizarse y que reclama acciones urgentes, más allá del aumento de las tasas de interés, el presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este martes –10 de mayo– que “la inflación es su principal prioridad nacional”, en momentos en que el alza de precios pesa en los presupuestos familiares y en su popularidad.

Biden sostuvo que algunas de las “raíces de la inflación” están “fuera de (su) control”, haciendo referencia a las afectaciones por la pandemia de covid-19 o los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Su mensaje se conoce en momentos en que los precios de la gasolina –un factor altamente sensible en la economía de los estadounidenses– alcanzaron un nuevo récord este martes y un día antes del anuncio del índice de inflación de abril.

El martes, el precio promedio del galón (3,78 litros) de gasolina era de 4,374 dólares, según la asociación de conductores AAA. Supera así el récord precedente del 11 de marzo pasado, luego de la invasión rusa a Ucrania y el inicio de las sanciones contra Moscú, cuando se ubicó en 4,33 dólares.

El precio promedio del galón de nafta hace un año era de 2,967 dólares.

“El costo de la gasolina sigue el aumento de los precios del petróleo crudo, en momentos en que el mundo busca encontrar una fuente de abastecimiento alternativa al petróleo ruso”, explicó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

En marzo, la inflación alcanzó 8,5 % en 12 meses en Estados Unidos, según el índice CPI, sobre el que están indexadas las jubilaciones.

La disparada de los precios de la gasolina y la alimentación por la guerra en Ucrania, contribuye grandemente al aumento generalizado. Sin estos dos ítems más volátiles, la inflación subyacente alcanza igualmente 6,5 %, y se mantiene en máximos en 40 años.

En tanto, en el mismo mes, el índice PCE subyacente fue de 5,2 % interanual, y del 6,6 % si se consideran todos los precios. La Reserva Federal, el banco central estadounidense que fija la política de tasas de interés, toma el PCE como guía. Ambos índices se calculan con base en metodologías y una canasta de bienes distinta, por eso la disparidad de porcentajes.

Para combatir la inflación, la Reserva Federal aumenta sus tasas de referencia. Eso incrementa de forma general el costo del crédito que los bancos dan a sus clientes, y frena el consumo y la inversión. No obstante, estas medidas parecen insuficientes.

La FED “tiene las herramientas adecuadas” y debería actuar “rápidamente” para frenar la inflación, con un nuevo aumento de tasas, dijo el martes John Williams, presidente de la filial neoyorquina del ente monetario.

*Con información de la AFP.