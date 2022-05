Bitcóin rompió el piso de US$30.000, por primera vez desde julio de 2021

El bitcóin cayó el martes por debajo de los 30.000 dólares por primera vez desde julio de 2021, en medio de una depreciación de las criptomonedas por el temor de los inversores a la política monetaria agresiva de Estados Unidos y a la inflación galopante.

La principal criptomoneda por valor de mercado se depreció a los 29.764 dólares este lunes 9 de mayo, antes de recuperarse ligeramente por encima de los 30.000 dólares.

El precio del bitcóin se desplomó desde noviembre, cuando alcanzó los 69.000 dólares.

Aunque los entusiastas de las criptomonedas ven el bitcóin como un refugio ante la inflación, inversores más tradicionales lo consideran como un activo de riesgo y se han ido desprendiendo de él a medida que la Reserva Federal estadounidense se disponía a subir intereses para contener la inflación.

Aunque “los fundamentos a largo plazo (de esta divisa) no han cambiado en meses, las preocupaciones sobre el crecimiento y una posible recesión están creando un ambiente muy complicado para las criptomonedas”, dijo Edward Moya, analista para América de la consultoría Oanda.

Tres consejos clave para tener en cuenta antes de adquirir criptomonedas

Así ya se haya dicho mucho, no sobra repetirlo: las criptomonedas llegaron al mundo para quedarse y negarse a esta realidad solo acabará en un rezago para quienes se resistan a aceptar el cambio, ya que cada vez más empresas, eventos y mercados se están dejando seducir por esta modalidad de comercio digital.

La llegada de monedas digitales como ether, bitcóin, litecóin o neo (por mencionar algunas) ha impactado a los usuarios, debido a los múltiples beneficios que estas brindan a la descentralización e inclusión financiera. Sin embargo, a pesar de lo atractivo que parece este ecosistema, también es cierto que no todos están preparados para el auge que está detrás de él.

Con toda oferta o apertura del mercado, aparecen aquellos estafadores que prometen réditos exagerados, que dicen ser gurús del tema y que engañan a la gente con promesas de imposible cumplimiento, por lo que muchos terminan aceptando por culpa de la ignorancia.

Mientras que miles de personas aseguran que lo único que hace falta es elegir una criptomoneda y depositar el dinero, la realidad es que, según expertos en el tema, esto debe ser un proceso mucho más largo y cauteloso, en el cual se tomen consideraciones antes de la primera inversión. Por ello, es importante tomar en cuenta factores clave que permitirán minimizar los riesgos que ya, de por sí, genera cualquier inversión.

Según Alejandro San Nicolás, director del máster universitario en gestión de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), lo más importante a tener en cuenta antes de adquirir bitcoines, es tener claro cuáles son los lugares recomendados para hacerlo, de manera que la persona no se convierta en víctima de una estafa.

“Es indispensable saber que el bitcóin se puede adquirir en los Exchange centralizados o casas de cambio, que tienen cierta reputación y se encuentran regulados, de manera que brinde la seguridad que necesitamos para iniciar en el mundo de los activos digitales, ya que en los últimos años se han realizado cientos de estafas en relación a este tema”, explicó.

Una de las formas más eficientes para evitar caer en manos de los delincuentes parte de estar bien informados. Leer, instruirse, buscar un asesor y seguir detenidamente este mercado durante un tiempo sin invertir son algunas recomendaciones iniciales para quienes quieren empezar. No obstante, en diálogo con SEMANA, este experto da otros consejos.

El primero es no hacer caso a amigos y dejarse llevar por ofertas generosas: es importante no confiar en los beneficios extraordinarios y en las recomendaciones de amigos, pues no siempre es lo que funciona.

“Hay que reforzar la idea que destaca la importancia de elegir una plataforma correcta para iniciar en el negocio y considerar que nunca se debe entregar dinero a terceros, sin información. Por muy bueno que parezca lo prometido, si alguien ofrece monedas gratis o si una oferta implica una solicitud de depósito de cierta cantidad por adelantado, es probable que sea una trampa”, dijo San Nicolás.

En segundo lugar, se recomienda verificar la seguridad de la plataforma en donde se están depositando los bitcoines, teniendo en cuenta que, desafortunadamente, uno de los puntos más vulnerables son los usuarios y los ciberdelincuentes toman ventaja de esto.

“Los casos más comunes son ataques de phishing, mediante los cuales los criminales obtienen las credenciales del usuario y se aprovechan de la falta de factores de autenticación. Por ello, un factor clave a tener en cuenta es que se debe asegurar de operar con una wallet (cartera) confiable que permita realizar compras y ventas de criptomonedas con total seguridad”, agregó este experto.

Por último, indicó que hay que hacer una investigación exhaustiva de lo que se está comprando y no quedarse únicamente con lo que dicen aquellas personas que invitan a invertir en una u otra plataforma. Se debe tener presente que es el dinero propio el que está en juego y cada quien decide hasta dónde arriesgarlo.

*Con información de la AFP.