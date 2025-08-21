“Si yo muero, fue Greg”: el último mensaje de una mujer embarazada que fue asesinada por su exnovio

Autoridades del estado de Massachusetts arrestaron al exnovio de una mujer que había sido reportada como desaparecida y que tenía 11 semanas de embarazo, después de que este confesara haberla asesinado y enseñara a la policía el lugar donde se encontraba su cuerpo.

Kylee Monteiro, una joven de 18 años de edad, había sido reportada como desaparecida el pasado 7 de agosto. La última vez donde había sido vista fue en la zona de Country Street en Rehoboth, según reportó ABC News citando a fuentes de la policía local.

El exnovio de la mujer fue arrestado el pasado martes, 19 de agosto, después de haber sido acusado de asesinato al confesar con detalles que le había quitado la vida a la joven la semana pasada. Los fiscales encargados del caso, ubicados en el condado de Bristol, hicieron lectura de los cargos a Gregory Groom.

La mujer había sido reportada como desaparecida. | Foto: FB/Kylee Monteiro

Fue él quien contactó a la policía informando la desaparición de su novia, reportando que ella había estado en su casa buscando alojamiento. Después de una discusión, ella se fue, según Groom, quien añadió que no se sabía nada desde ese momento.

La policía visitó la residencia del exnovio de la mujer asesinada después de que no tuvieran noticias de Monteiro por parte de la familia y amigos. En ese momento comenzó una investigación exhaustiva para encontrar a Kylee, según la fiscalía.

Groom aseguró a los investigadores que Monteiro tenía once semanas de embarazo y le había manifestado que él era el progenitor del bebé, de acuerdo con lo señalado por la fiscalía.

Prosecutors lay out how they believe Gregory Groom murdered his pregnant girlfriend, 18-year-old Kylee Monteiro. We're learning more about this tragic crime today starting at 4. https://t.co/Am2JkxhMOR pic.twitter.com/LtYBSK9Vij — WPRI 12 (@wpri12) August 20, 2025

Asimismo, indicó que el 6 de agosto, un día antes de la desaparición de Monteiro, ella había “salido de un programa de residencia y tomó un transporte compartido hacia su vivienda”, con la intención de permanecer junto a él, según la misma fuente.

Groom explicó que la discusión que mantuvo con Monteiro giró en torno a “si le permitiría o no quedarse en su domicilio”, conforme a lo informado por la fiscalía.

La semana pasada, la hermana mayor de Mointeiro, Faith Monteiro, dijo a ABC News que su hermana menor había estado viviendo en un refugio para mujeres embarazadas sin hogar en Pembroke, Massachusetts.

La mujer decidió mudarse durante las últimas semanas porque la relación entre ella y Groom era intermitente en ese momento y habían estado experimentando “problemas domésticos”, dijo Faith Monteiro, incluido un altercado físico que supuestamente ocurrió la noche antes de su desaparición.

La joven tenía 18 años de edad y estaba embarazada. | Foto: Rehoboth Police Department

Los fiscales afirmaron que, de acuerdo con el testimonio de Faith Monteiro, la noche en que su hermana llegó a la residencia de Groom, Kylee le envió un mensaje de texto en el que presuntamente le confesó que Groom “me arrojó al suelo, me jaló del cabello y me asfixió”.