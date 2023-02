Silvio Berlusconi fue absuelto en juicio por soborno de testigos en Italia

Silvio Berlusconi, quien fue primer ministro de Italia y es actualmente el presidente del partido Forza Italia, ha vivido en una vida llena de escándalos, entre los que se encuentra el famoso caso del ‘Rubygate’, un caso de fiestas libertinas, organizadas por el ex primer ministro, con mujeres jóvenes.

Uno de sus más escandalosos comentarios tuvo que ver con una promesa que le hizo a sus jugadores de traer “al vestuario” un “bus de p***s”, en la cena de Navidad del año pasado, según un video muy compartido por los medios italianos.

“Yo he añadido una motivación extra, porque le he dicho a los jugadores: ahora vienen la Juventus, el AC Milan etc., y si ganan contra uno de estos grandes equipos, os traigo al vestuario un bus de p***s”, dijo ante las risas de los presentes.

Hoy, Silvio Berlusconi ha prometido a sus futbolistas del Monza "un autobús lleno de prostitutas” si ganan a un equipo grande en la Liga italiana. Este tipo es el dueño de Mediaset en España y tiene a sueldo a todo tipo de periodistas en Telecinco y Cuatro. pic.twitter.com/rSPMzHgutj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 14, 2022

Berlusconi sigue vinculado en Italia, pero también en el extranjero, al ‘Rubygate’, un caso de fiestas libertinas, organizadas por el exprimer ministro, con mujeres a veces menores de edad. El también empresario fue absuelto del cargo de prostitución de menores, pero seguía acusado de manipulación de testigos en este caso hasta la última decisión tomada por la justicia italiana.

Un tribunal de la ciudad de Milán ha decidido exonerarlo junto a otros 28 acusados de perjurio, tras una vista judicial a puerta cerrada que ha durado dos horas. El fallo de los jueces llega seis años después de que arrancara la investigación contra Berlusconi por haber pagado supuestamente unos 10 millones de euros a testigos durante una investigación sobre su relación con la bailarina Karima el Mahroug, conocida como ‘Ruby’, cuando esta todavía era menor de edad.

El líder de la Lega (Liga), Matteo Salvini, el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, y el líder de los Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, hacen un gesto durante el mitin de clausura de la campaña electoral de la coalición de centro-derecha en la Piazza del Popolo, antes de las elecciones generales del 25 de septiembre, en Roma, Italia. - Foto: REUTERS

El exmandatario --que fue acusado de comprar el silencio de los asistentes a sus fiestas-- ha reiterado en varias ocasiones su inocencia y ha defendido que era “generoso” recompensar a aquellos que habían visto su vida “arruinada” por la investigación judicial en cuestión, según informaciones de la agencia Adnkronos.

Tanto Berlusconi como otras 28 personas fueron acusados de dar falso testimonio en los dos juicios desarrollados por el caso ‘Ruby’. Los testigos obtuvieron dinero y otros beneficios, según planteaba la acusación, que pedía penas de seis años de prisión.

El caso ‘Ruby’ recibe el nombre del alias que utilizaba la bailarina Karima el Mahroug, quien según la Fiscalía tenía 17 años cuando acudía a estas fiestas. El proceso ha dado lugar a tres juicios paralelos, de los cuales Berlusconi ha quedado absuelto. En el primero fue acusado de extorsión y prostitución infantil y en este último de falso testimonio y manipulación de testigos.

Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter "perché il fatto non sussiste". Cadono le accuse per tutti gli imputati, tra cui Karima el Marough e le altre ragazze ospiti delle serate di Arcore pic.twitter.com/5QZjuthEMU — Tg3 (@Tg3web) February 15, 2023

“Hemos trabajado con la gran convicción y las pruebas que, desde nuestra perspectiva, no acarreaban duda alguna sobre los hechos de corrupción denunciados. Seguimos convencidos de que ha habido perjurio y corrupción”, dijo el fiscal Tiziano Siciliano tras conocer la sentencia. Cabe recordar que los jueces consideran que no hay indicios suficientes para declarar culpables a los acusados.

Marough, conocida como ‘Ruby rompecorazones’, ha expresado que a partir de mañana “empieza una nueva vida fuera de los juzgados, sin abogados”. “Desde mañana empiezo a vivir”, ha declarado tras salir a la luz el fallo.

En este sentido, ha estrechado la mano de Siciliano y la del también fiscal Luca Gaglio y ha dicho sentirse “feliz”. “Es una liberación porque este caso me ha sobrepasado desde que tenía 17 años, así que me quitó un peso de encima”, ha afirmado antes de recalcar que “todo lo que ha dicho ha sido siempre cierto”.

Silvio Berlusconi es acosado por la prensa cuando sale de una reunión para decidir los líderes del grupo en la Cámara Baja, en Roma, el martes 18 de octubre de 2022. ( Cecilia Fabiano/LaPresse via AP) - Foto: AP

“Siempre he hablado bien de Berlusconi, incluso entonces; nunca he dicho nada del político, siempre he hablado del hombre detrás, que se ha comportado siempre bien conmigo. Solo puedo estar agradecida”, ha subrayado, si bien ha lamentado que lo que vino después le hizo pensar que “era mejor no haberlo conocido nunca”. “Siempre he sido la víctima”, ha zanjado.

La exsenadora Maria Rosaria Rossi, también acusada, ha advertido de que “nadie podrá devolverles los años de injusto sufrimiento”, pero ha destacado que “hoy es un día de alegría y alivio”. “Por supuesto, estoy muy contenta por mí y por Berlusconi”, ha manifestado.

Por su parte, el viceprimer ministro y líder del partido de ultraderecha la Liga, Matteo Salvini, ha señalado que están “felices por la absolución de Silvio después de años de sufrimiento, insultos y polémicas inútiles”.

Con información de Europa Press*