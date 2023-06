¿Sirena a la vista? Buzo capta extraña criatura en video

“Hasta no ver, no creer”, es una de las frases que han perdurado a través de las generaciones con el fin de prevenir malos entendidos o para estar completamente seguros de defender o refutar una idea. Desde fenómenos que se presentan en el cielo hasta criaturas mitológicas de las que no se tiene registro científico, cada vez acaparan más la atención de usuarios de redes sociales, y el debate es extenso por quienes son escépticos y por quienes creen las pruebas documentadas.

La inmensidad de los océanos los han convertido en lugares de misterio y de teorías. - Foto: Getty Images

Durante los últimos años, con el avance a pasos agigantados de la tecnología, los materiales audiovisuales se han convertido en la prueba reina para aprobar o negar la existencia de uno que otro misterio, y para develarlo o contradecirlo. Los mitos y leyendas que se transmitían por medio de la tradición oral han quedado en el pasado para dar lugar a los archivos digitales.

Cada vez más, la sociedad pide más y más pruebas de casos extraños y enigmáticos, y están al tanto de los pronunciamientos de autoridades correspondientes en el tema, además de exigir la investigación de varias rarezas captadas en imágenes o video y comprobación de los resultados finales, dando así paso a teorías de la conspiración o a la revelación de una verdad avalada por la ciencia.

Uno de los casos en donde la comunidad virtual está más alerta es en el relacionado con apariciones de criaturas mitológicas, o de leyendas, para confirmar su veracidad.

Por medio de la plataforma TikTok, bajo el usuario @divifobico se ha viralizado un video en donde un buzo, localizado en el océano Pacífico, y con fecha desconocida, graba lo que sería una sirena.

Estos seres mitológicos, de los cuales se dice que atraían a los hombres con sus cantos irresistibles al oído y con su belleza para luego ser devorados. Aunque la atracción de las sirenas es un asunto de debate entre los estudiosos de las culturas griegas y romanas, donde más se extendió este mito, no se han puesto de acuerdo en la fatalidad de las sirenas hacia los hombres.

El video, que cuenta con más de 18 millones de vistas, y casi 700 mil ‘me gusta’, ha causado toda una serie de comentarios a favor y en contra del video.

Una de las usuarias dice: ‘’Las sirenas existen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas’’; y otro comentario la apoya: “Sí existen y muchos las han llegado a ver, si no cómo harían las películas, cómo sabrían cómo son y sus características; por algo hacen tantas películas”.

Por su parte, otros son escépticos o toman el video con humor: “A mí me sale una sirena y ahí mismo me da tres infartos”; otro comentario dice: ‘’Relativamente no es una sirena, es un pez que se parece desde lejos”.

Este video ha logrado que más de doce mil comentarios se hayan dado en lo que lleva este video subido a la plataforma en el mes de abril. Por ahora no hay un pronunciamiento científico que desvirtúe o avale lo filmado.

Estos seres mitológicos han causado admiración y miedo por parte de las culturas griega y romana. - Foto: Getty Images

Los océanos son unos de los lugares en donde más misterios se han cultivado y donde pocos se han corroborado. Los más famosos son relacionados con desapariciones de embarcaciones, caídas de aviones, el muy mencionado Triángulo de las Bermudas. Pero también las especies que habitan en la profundidad de las aguas son ocasionalmente tendencia por su rareza comparados con los animales terrestres.

Las teorías que se viralizan cada vez más en las plataformas digitales han sido un medio que incita a la verificación de lo que se ve y a desmentir o confirmar lo publicado, todo esto para prevenir alguna propagación de contenido falso o tendencioso que pueda causar repercusiones muy graves en la sociedad.