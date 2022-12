Supuesto invidente “volvió a ver de milagro” cuando recibió monedas falsas: “Ni en La Rosa de Guadalupe”

El rechazo invadió las redes sociales. Algunos usuarios argumentaron que el hecho de que ciertas personas mintieran sobre su condición llevaba a que quienes realmente necesitaban apoyo no siempre lo recibieran.

La dificultad a la hora de conseguir trabajo, sumado en algunas ocasiones a ciertas enfermedades o discapacidades, pueden llevar a muchas personas a recurrir a la generosidad de la gente para sobrevivir. Sin embargo, otros pueden terminar “aprovechándose” de la “buena fe” para simular alguna condición cuando el objetivo solo es económico.

Esto último fue retratado en México, donde un supuesto invidente terminó a los golpes con alguien que se cruzó en el camino al darse cuenta que había sido estafado con la limosna. Lo insólito sale por sí solo a la luz, pues si realmente tenía una dificultad en la visión, varios internautas consideran incrédulo que haya reconocido el “fraude”.

En imágenes, que ahora son tendencia en redes sociales, se observa a un señor con bastón y sombrero pasar al lado de un vehículo. En ese punto se encuentra otro individuo que lo detiene y le entrega lo que parece ser apoyo económico; no obstante, en segundos las cosas se salieron de control.

Volvió a ver!! Y todo gracias a unas rondanas!! 😂 👊🏼 💥 🦯 pic.twitter.com/dp2WbHMbPd — Andele x Pndejo (@Xpndejo) December 8, 2022

Una vez recibida la ayuda, el invidente la emprende con la vara ante quien, en apariencia, era un “buen samaritano”. En ese momento se desata el altercado, con intercambio de arengas en las que la agresión física estuvo presente hasta que la persona que mostraba tener discapacidad quedó tendida en el suelo.

Rechazo en las redes sociales

Lo que para algunos internautas también ha despertado curiosidad es la respuesta activa de este individuo, quien busca dar patadas, puños y parece estar mirando directamente a su adversario. Un carro que justo transitaba por la vía del enfrentamiento se detuvo abruptamente y su conductor empezó a pitar constantemente, mientras observaba la escena.

Los mensajes en las plataformas digitales no dieron lugar a escapatoria, pues en forma jocosa algunos se atrevieron a decir que “un milagro” le había regresado la vista a aquel hombre. Otros cuestionaron si realmente era o no una persona con discapacidad que estaba engañando a la gente que le denotaba generosidad.

“Yo por eso no doy dinero, ahora tienen el descaro de sacar niños a las calles y los ponen a caminar con bebés en brazos para generar más lástima, he denunciado con policías y se desligan diciendo que no pueden hacer nada”, dijo un usuario en Twitter.

“Qué bien desarrollados tiene los otros sentidos que siente perfectamente en donde se encuentra (quien le dio las monedas)”, “esos milagros ni en La rosa de Guadalupe”, “Las moneditas milagrosas le regresaron la visión”, “Responderle a los golpes cuando eres más joven y fuerte no sé si era necesario, lo digo con todo respeto”, fueron algunas de las opiniones generadas en la red.

Hombre “volvió” a caminar

Esta semana otro hecho se robó la atención (esta vez en Perú) cuando un hombre en silla de ruedas quedó captado en video, mientras bajaba unas escaleras sin mayor complejidad. Pese a que en las imágenes no se aprecian testigos alrededor, su “hazaña” quedó al descubierto en menos de un minuto.

De acuerdo a medios locales citados por Excélsior, el sujeto es conocido en la zona por argumentar que no puede caminar y valerse de ello como justificación para pedir colaboración en las calles. Nuevamente el rechazo de los internautas tomó lugar y hubo quienes lamentaron que se tomara El padecer una enfermedad como “juego”.

“Por gente como esa a los que luego necesitan ayuda de verdad, luego se la niegan”, “Presenciaste un milagro divino”, “Por eso ya no se puede ayudar a nadie porque ya lo miran como un negocio”, “Es que ni modo que se baje con la silla en plenas escaleras. Se puede lastimar”, se lee en algunos de los comentarios dejados en TikTok.