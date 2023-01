Tarde de placer en karts se convirtió en pesadilla para adolescente a la que se le enredó el cabello en el motor

Pesadilla, así puede describirse el momento que vive una familia en el Sudáfrica luego de que su hija de 15 años sufriera un terrible accidente en momentos en los que departía en una atracción muy popular en todo el mundo, referida a una pista de karts, un escenario de sano esparcimiento que terminó por convertirse en el inicio de un viacrucis para ella y su familia.

Lo que ocurrió durante la tarde de divertimento en el centro comercia Gateway Mall de la ciudad de Durban, fue que la joven terminó seriamente herida, luego de que su larga cabellera, en trenza, terminara enredada en el motor del monoplaza, lo que generó, más allá de un simple jalón de cabello, serios daños en su cuero cabelludo, y su médula espinal.

Según recogen medios internacionales como el diario británico The Sun, en medio de la emergencia, los familiares de la víctima la llevaron a un hospital en el que se pudo evidenciar que los daños causados por el intempestivo hecho, y la reacción de su cuerpo, derivaron en serios daños que además de hematomas, también comprendieron lesiones en la vena aorta, y daños en su médula espinal que hoy en día le han significado la pérdida de la movilidad de sus miembros inferiores, lo que representa un reto para el personal médico que está a su cargo.

Según los médicos, intervenirla quirúrgicamente representaría un alto riesgo. - Foto: Shannon Fagan/ Getty Images

“No puede moverse ni siente nada en las piernas” señala el padre de la menor, en declaraciones entregadas a referido medio de comunicación, advirtiendo además que actualmente los médicos estudian alternativas para un tratamiento que no represente una intervención quirúrgica al considerar que la menor aún es muy joven, y las secuelas de ese tipo de procedimientos podrían ser aún mayores.

De momento, la menor es sometida a otros procedimientos y a medicación con el fin de determinar eventuales alternativas para la recuperación de su movilidad.

Dentro de los daños sufridos en su columna vertebral, el padre de la menor también ha advertido, de acuerdo a lo recogido por medios internacionales, que la niña presenta un coágulo de sangre a la altura de su columna vertebral, el cual debe ser drenado; no obstante, el tipo de cirugía que requiere es ‘demasiado arriesgado’.

Indignación de los padres

En medio de la preocupación expresada por los padres de la menor en medio del difícil momento que atraviesa ella y su familia, estos han advertido que aún no entienden las circunstancias en la que pudo ocurrir el accidente, pues es conocido que estas pistas deben cumplir con protocolos de seguridad para evitar esa clase de accidentes, advirtiendo que no entiende cómo se pudo enredar el cabello de su hija en el motor del vehículo, si se supone que ella estaba usando el respectivo casco de seguridad y demás elementos para la protección de su integridad.

En ese mismo sentido, el padre de la menor, cuya identidad fue establecida como Kristen Govender advirtió que si bien aún tienen muchos interrogantes frente a cómo ocurrió el hecho que hoy tiene postrada en una cama a su hija, de momento su prioridad se centra en la recuperación de la menor, advirtiendo que su deseo más profundo es que ella pueda seguir con su vida normal, y pueda pronto retomar sus estudios.

No obstante, el padre advirtió, en declaraciones a The Sun que el caso de su hija debe ser tomado como negligencia, señalando que no ha recibido apoyo, ni manifestaciones de preocupación por parte de los responsables de la pista de karts o el centro comercial en el que esta se ubica, añadiendo que incluso, pudo determinar en medio de las denuncias que el establecimiento, o su administración, ni siquiera estaba al tanto de lo sucedido.

Padre de la menor cuestiona si realmente el establecimiento contaba con los debidos protocolos de seguridad. - Foto: Getty Images/ nanka-stalker

En sus declaraciones, el hombre también advierte que la menor le reveló que no recibieron ninguna clase de indicaciones de seguridad previo al inicio de la actividad, y que solo le habían dicho que “se pusiera el casco y condujera”, e incluso, afirmó que la menor había advertido la existencia de irregularidades en el vehículo, las cuales no fueron atendidas por los responsables, desencadenando en el posterior accidente.

En ese mismo sentido, la denuncia del padre ha advertido que su hija no contó con asistencia de primeros auxilios por parte de los responsables del lugar, y que incluso, pese a que otro de sus hijos se dirigió a la administración para pedir ayuda, la oficina fue cerrada y abandonada por los responsables.

En medio de los festejos por título de Argentina, motociclista muere ahorcado por una bandera

Si bien Argentina se encuentra desde el pasado fin de año en medio de un gran carnaval de celebración por el título mundial obtenido en la más reciente edición del Mundial de Fútbol de la FIFA en Qatar, las celebraciones adelantadas por los hinchas también han estado marcadas por algunos lunares trágicos, representados incluso en decesos de algunos de los ciudadanos que han saltado a las calles a celebrar.

Precisamente, esa es el caso de un hombre que resultó muerto en la localidad de Bahía Blanca, cuando, en medio de los festejos, resultó ahorcado por la misma bandera con que este salió a exponer su orgullo patrio.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre cuando el hombre que se movilizaba en una motocicleta, cayó al piso víctima de una accidente infringido por sí mismo, cuando la bandera que llevaba atada en su cuello, terminó enredándose en la rueda trasera del vehículo, razón por la que terminó ahorcándose.

De acuerdo con datos difundidos por medios locales, la víctima mortal fue identificada como un sujeto de género masculina de aproximadamente 22 años, quien pereció de manera instantánea en el lugar del accidente.

Los medios locales también apuntaron que el deceso ocurrió pocos minutos después del final del partido en el que Argentina, al mando de Lionel Messi, logró superar, en tanda de penales, a la selección de Francia, en un partido que es considerado como la mejor final de un torneo orbital.

El hecho tuvo lugar en un sector conocido como el barrio La Falda, donde el motociclista cayó de forma fulminante en el asfalto, despertando la curiosidad de algunas personas que se encontraban en el sector, quienes inicialmente se acercaron para ayudarlo, pero al evidenciar su inconsciencia; pues realmente se encontraba muerto, dieron parte a las correspondientes autoridades, quienes llegaron al lugar para asistirlo, percatándose de las causas de la muerte.

Locura desatada en Buenos Aires tras título de la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar. - Foto: AFP

Así, la causa de la muerte del motociclista se determinó, había ocurrido por asfixia; un caso similar al vivido en 1927 por la bailarina estadounidense Isadora Duncan, quien murió en Francia, tras abordar un vehículo, porque la bufanda que llevaba se atascó en la rueda del carro.

En medio de las celebraciones en la ciudad de Buenos Aires, las autoridades también confirmaron la muerte de un hombre quien, el mismo 18 de diciembre, cayó de un techo en medio de los festejos, sufriendo una serie de heridas que obligaron a su inmediato traslado a un centro hospitalario, en virtud de las afectaciones en su zona craneal.

El hombre había sido hallado por las autoridades solo hasta el pasado lunes, cuando fue encontrado inconsciente en el tercer piso de un estacionamiento, luego de que, por el peso de los hinchas que subieron a un techo a festejar, este terminara desplomándose, y generando heridas a tres personas más.