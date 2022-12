Tarotista predice varios sismos para 2023, ¿se cumplirá el vaticinio?

En medio de una transmisión Instagram, la tarotista Latife Soto realizó una predicción para el 2023. El panorama no es nada alentador respecto a sismos el próximo año.

De acuerdo con Soto, “van a haber hartos. En Argentina, México, Panamá, Ecuador y nosotros también (Chile). Acuérdense que nosotros somos un país sísmico y nos movemos por todo”.

La médium también explicó que: “nosotros estamos en un tiempo donde puede temblar entre diciembre y febrero, puede venir uno fuertecito, pero nosotros ya estamos preparados, así que estamos súper claros que eso es así. La cosa va a andar así”.

Y agregó: “Les digo altiro que el frío en Europa y en América del Norte va a estar demasiado fuerte y van a haber muchas inundaciones para la zona de Asia”.

Respecto al plano económico en Chile, la tarotista hizo un llamado de atención.

“En junio yo hablé de que iba a estar complicada la parte económica y lo está. Entonces, hoy no lo estamos pasando tan bien y yo quería hablarles de algunas cositas que no estarán fáciles (...) Hay una situación que yo quiero que ustedes comiencen a estar muy pendientes. Me preguntan por la seguridad en el país y no hay seguridad. Si me preguntan por la delincuencia, es todos los días aumento. Y si me preguntan por la seguridad, no tenemos seguridad ”, señaló.

Sismos en Texas y Salvador

Un sismo de magnitud 5,4 tuvo lugar el viernes (23 de diciembre) en una región petrolera en el oeste de Texas, sacudiendo estructuras pero sin causar daño aparente, informaron autoridades de Estados Unidos.

El temblor se sintió a las 17H35 locales (23H35 GMT), 22 km al noroeste de la ciudad de Midland, a una profundidad de unos 8 km, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Un sismo mucho menor, de magnitud 3,3, se sintió tres minutos después del primero, según el USGS.

“¡Este sería el cuarto sismo más fuerte en la historia del estado de Texas”, escribió en Twitter la oficina en Midland del Servicio Meteorológico Nacional.

Si bien tuvo fuerza moderada, el terremoto se sintió a lo largo de una extensa área, tan lejos como la norteña ciudad de Lubbock, escribió en Twitter Jacob Riley, meteorólogo de la cadena de televisión KLBK.

El sismo moderado de este viernes sucede un mes exacto después de otro, ligeramente menos fuerte, que sacudió el área de Pecos en el oeste de Texas, justo al sur de la frontera con Nuevo México, y que tampoco causó daños

Por otra parte, un sismo de 5,9 grados de magnitud en la escala de Ricther con epicentro en el océano Pacífico sacudió el jueves (22 de diciembre) El Salvador sin provocar víctimas ni daños, informó el Ministerio de Medio Ambiente.

El sismo, que se sintió incluso en la capital San Salvador, se registró a las 08H32 locales (14H32 GMT) y su epicentro se dio a 47 km al sur de la península San Juan del Gozo, frente a la costa del departamento de Usulután, a unos 130 km al sureste de San Salvador.

“No existe alerta de tsunami para El Salvador”, aseguró el informe oficial.

Con un profundidad focal de 29 km el sismo se debió a la interacción de las placas Cocos y Caribe en la zona de subducción en el Pacífico.

Tras el sismo, Protección Civil no reportaba emergencias.

El movimiento telúrico, fue considerado regional al ser reportado también en ciudades de Nicaragua y Guatemala sin víctimas ni daños.

*Con información de AFP