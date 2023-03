“Te amo, no sabes cuánto te extraño”: el emotivo reencuentro de una cuidadora con un león

A lo largo y extenso del mundo quedan grabados momentos que causan un sinfín de emociones y en los que los animales toman el protagonismo. Por lo general, perros y gatos son los que más abundan en internet, pero, en esta oportunidad, un león se robó el corazón de los internautas, luego de que se subió a redes sociales un emotivo clip que puso a llorar a más de uno frente a la pantalla de sus teléfonos celulares.

Pese a que los animales no pueden hablar, sí tienen la capacidad de expresar lo que sienten mediante gestos de cariño y afecto. Precisamente, eso fue lo que le sucedió a una mujer rescatista que, gracias a su heroico trabajo, pudo darle una nueva vida a Leo, como se llama el león.

Mientras la dama trabajó en la fundación Black Jaguar White Tiger, notó que las condiciones del hábitat donde se encontraba Leo no eran óptimas, así que hizo todo lo posible para enviar al felino salvaje a un mejor lugar. Luego de varios meses sin poder ver al animal, la rescatista pudo volver con él.

El reencuentro fue grabado y, enseguida, se trató de un conmovedor momento que se viralizó por todos los escenarios de interacción social.

El león fue rescatado del refugio Black Jaguar White Tiger. - Foto: TikTok: @yael__ruiz

La rescatista, que en redes se identifica como Yael Ruiz, utilizó TikTok para subir el clip que fue replicado por los internautas. Según las manifestaciones de la defensora de los animales, rescató a Leo hace dos años y pudo volver a verlo. De modo que llegó hasta el nuevo hogar y se situó frente a una pared en vidrio, pero el felino no pudo notarla. Sin embargo, Yael tuvo la oportunidad de acercarse a la parte trasera del hábitat del león para poder verlo más cerca.

“Le llamé solo una vez, se levantó en menos de tres segundos y caminó hacia mí”, relató la rescatista.

El animal hizo llorar a más de un internauta. - Foto: TikTok: @yael__ruiz

Entre lágrimas, mientras se acercó el animal, la mujer no pudo esconder su felicidad: “Ven, mi vida hermosa. Hola, mi amor, te amo y no sabes cuánto te extraño con toda mi alma. Me haces mucha falta, mi amor”, dijo la rescatista, mientras Leo movió su melena y se acercó lo más que pudo, entre una reja que los separó.

Ruiz le dio las gracias al felino por su muestra de cariño; de hecho, escribió en el video viral: “Leo y yo tenemos una conexión mágica, nos amamos y respetamos profundamente. Que esté a salvo es lo que me hace más feliz; tiene un hábitat enorme, alimento, agua y un equipo de veterinarios que lo han rehabilitado. Forma parte del primer grupo de animales que logramos sacar. Estuvo a punto de morir, pero me esperó”.

El sentimental clip se publicó hace menos de una semana y ya superó los cuatro millones de reproducciones; también tiene cien miles de ‘me gusta’ y comentarios de todo tipo.

@yael__ruiz Leo y yo tenemos una conexión mágica nos amamos y respetamos profundamente que el este a salvo es lo que me hace más feliz, tiene un hábitat enorme, alimento, agua y un equipo de veterinarios que lo han rehabilitado. Forma parte del primer grupo de animales que logramos sacar estuvo a punto de morir pero me esperó ❤️‍🔥 #rescateanimal #amorincondicional #lealtad #porlosquenotienenvoz #teamo ♬ My Story - Aditya Cipta Gumilar

Como era de esperarse, varios usuarios de la red social china se identificaron con el afectuoso momento entre la mujer y el león, así que no dudaron en compartir su punto de vista.

Estos son algunos ejemplos: “Necesito tutorial para ver el video sin llorar 😭”; “Me rompieron tus lágrimas, sé lo que se siente. Leo está a salvo por fin”; “Lo sorprendente es que Leo lo sabe 🥰”; “Wow. Qué hermoso!! Muchas felicidades por ese gran amor”; “El no poder estar juntos creo es lo más difícil para ambos, no?”; “Aquí casual llorando por el león 🥺”, se lee en TikTok.

En una parte de los comentarios del viral fragmento audiovisual la rescatista puntualizó que, junto a Leo, en total salvó la vida de más de 145 animales quienes se encontraban en condiciones deplorables.

Así de delgado se veía Leo, antes de ser rescatado: