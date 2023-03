Video | ¿Dañó la amistad? Le pidió a su mejor amiga que fueran novios y su respuesta se hizo viral

Cuando la amistad con otra persona toma un valor especial, es posible que alguna de las partes pueda involucrarse sentimentalmente. Es el caso de un joven que se armó de valor para pedirle a su mejor amiga que se convirtiera en su novia, cuya respuesta fue completamente sorpresiva.

Un joven de Guadalajara, México, llamado Jonatán, tomó la decisión de pedirle a su compañera de aventuras que fuera su novia, por lo cual redactó un par de carteles en donde expresaba sus sentimientos. En el primero se podía leer: “Desde que te vi, me di cuenta de que te quería para toda la vida“, el cual era cargado por una cómplice del acto amoroso.

El otro cartel lo sostenía el mismo Jonatán y decía: “¿Quieres ser mi novia?”, también compró un ramo de flores para que todo fuera un momento especial.

- Foto: TikTok: @jonatan_ulises_

Llegó el momento, se ubicó al frente de su amiga junto con los carteles para que los pudiera leer; de inmediato, los otros jóvenes que se encontraban en el lugar empezaron a gritar de emoción por lo que estaban presenciando.

Sin embargo, la inesperada respuesta de la joven se hizo viral en redes sociales y dejó atónitos tanto a Jonatán como a sus amigos.

“¿Qué no eres gay?”, fue la respuesta de la joven a su enamorado amigo. El video ya cuenta con más de 40 millones de reproducciones así como miles de comentarios.

- Foto: TikTok: @jonatan_ulises_

Aunque no se sabe cómo terminó la confesión, lo cierto es que es muy probable que el joven haya llegado a casa con el corazón roto.

“Otro soldado caído 😂”; “Una vez me dijeron... me gustas y yo ‘pero no eras gay’, me dejo de hablar jajajaja”; “Hay muchas formas de decir que no 😂”; “Hasta el chico no se aguantó la risa, creo”; “Yo también pensé eso con un chico”; “Él: ¡sí, pero por ti se me olvida!”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Mujer se casó con su padrastro y desató controversia

La diferencia de edad a la hora de establecer una relación sentimental es un factor que, con el paso de los años, ha tomado menor relevancia, siendo una prioridad (para algunos) otros aspectos como encontrar a alguien con proyecciones y objetivos en común. Sin embargo, lo que no resulta en la mayoría de casos usual es que el vínculo sea con alguien que en su momento fue ‘familia’.

Una joven de Florida, Estados Unidos, generó polémica en redes sociales al asegurar que había contraído matrimonio con la expareja de su mamá y afirma que se trata de la “mejor decisión” que pudo haber tomado. En un video, publicado la semana pasada, se le ve junto a su ahora esposo, mientras varios presentes toman fotos y aplauden el vínculo.

- Foto: Getty Images / Peter Dazeley

En un video posterior, la tiktoker aclaró algunas dudas que surgieron entre los internautas, como la relación que actualmente tiene con su mamá o si ella era menor cuando empezó el vínculo con quien antes era su padrastro. A esas dos preguntas la respuesta fue contundente: ‘No’.

También negó que este hombre la hubiese criado y, con respecto a su madre, afirmó que todavía mantenían comunicación y que ella nunca tuvo hijos con el que ahora es su esposo. En redes sociales la lluvia de comentarios no se hizo esperar en medio de un sinfín de interrogantes y hasta críticas por elegir justo a esa persona como compañero de vida.

En su cuenta de TikTok @christywho_ suele compartir momentos con sus hijos, la que fue su maternidad y con otros miembros de su círculo más próximo. De hecho, en uno de los clips comentó que su confianza había aumentado cuando se dio cuenta de que ella era la única persona con quien su pareja había decidido construir una familia.