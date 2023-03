Sacerdote reacciona a dos perros ‘cariñosos’ que aparecieron en plena misa: “Hijos míos, no pueden hacer eso aquí”

Los feligreses de la iglesia Santa Rita en Minas Gerais, Brasil presenciaron un curioso momento que se hizo viral en las redes sociales. El sacerdote que se encontraba dando la misa correspondiente, inesperadamente recibió la visita de una pareja de perros quienes se acercaron al púlpito para “pecar” frente a todos.

El padre Pierre Mauricio se encontraba predicando la palabra de Dios, cuando un par de perritos subieron a la tarima para saludarlo, el padre los siguió con la mirada durante unos segundos luego los ignoró para seguir teniendo contacto visual con el público, pero segundos después vendrían las risas en todo el templo.

Uno de los perros intenta montar al otro para aparearse, todo a unos cuantos centímetros del sacerdote y frente a los cientos de feligreses que se encontraban atentos a la prédica. Curiosamente, la acción natural de los caninos se da cuando el padre estaba hablando sobre el papel de la iglesia en los carnavales de Brasil.

Ante el inesperado momento, el padre no pudo evitar reaccionar a lo que estaba viendo: “¿Qué está sucediendo? Ay dios mío. Amado Jesús. Todavía no han sido bautizados, no es posible”, señaló mientras se escuchan las risas de fondo de los asistentes.

Para rematar la escena, el sacerdote sacó el comentario de la noche, causando más risas entre los feligreses.

“Hijos Míos, no pueden hacer eso aquí. Vayan al bosque”, sentenció el líder espiritual.

Luego del hecho los perros callejeros fueron acogidos por la protectora de animales y concejala de Juiz de Fora Kátia Franco quien anunció que fueron esterilizados y que cuentan con un nuevo tutor, el padre Pierre Mauricio.

“El mejor sacerdote, el mejor video jajaja”; “Padre hasta los perros le tienen cariño al señor, pero me toco reír”; “Yo digo que no hay misa ni sacerdote que se compare”; “Cosas que solo le pasan al padre Pierre”, fueron algunos comentarios a la publicación.

“No valen más que un ser humano”: polémico regaño de un sacerdote a los amantes de las mascotas

Un sacerdote que hace contenido para redes sociales abrió un tenso debate respecto a la humanización de las mascotas, el líder espiritual llamó la atención de quienes llegan a poner a un animal por encima de otra persona y lo calificó como un “amor desordenado”.

El padre Jorge Vargas suele publicar videos en la red social TikTok respondiendo preguntas sobre la cotidianidad, a las que da respuesta con base en su formación católica. En uno de sus más recientes videos un seguidor preguntó: ¿Está mal tener un amor desmedido por mi mascota?

A lo que el sacerdote respondió con un “sí” rotundo, argumentando que el amor por las mascotas se debe entregar, pero guardado las proporciones.

“Todo amor debe ser ordenado, no un amor desmedido es indicio de un amor desordenado. Los animales son animales, no humanicemos a los animales por favor, esto puede ser un problema”, empieza a responder el sacerdote.

El padre asegura que es normal llorar cuando se pierde a una mascota porque se vuelve un compañero de vida, sin embargo, advirtió el peligro de llevar ese amor a un nivel poco recomendable.

“Nunca podemos desordenar ese cariño, porque si los humanizamos corremos el riesgo de deshumanizar a las personas”, argumentó el padre Jorge Vargas.

Luego contó que una vez una amiga le dijo algo que, bajo su perspectiva, se pasa de la raya: “Yo amo a mi perro más que a cualquier persona en el mundo”, señaló el padre.

Concluyó diciendo que, a pesar de que el tema moleste a un sector de la sociedad, “un animal no vale más que un ser humano, tengan cuidado con eso”. Tras pocas horas de ser publicado, las palabras del padre ya cuentan con más de 25 mil reproducciones y cientos de comentarios.

“Soy adiestrador canino. Y estoy de acuerdo con el padre, utilizando las palabras correctas”; “Es verdad. La gente humaniza a los animales cuando al final solo terminan hasta haciéndoles daño”; “No es humanizar es que ellos dan un amor que nadie te dará y son muy nobles 🥰”, fueron algunos comentarios a la publicación.