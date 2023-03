El nuevo permiso que le pedirán a los colombianos para entrar a Europa

Los ataques terroristas de los que ha sido blanco Europa, dieron pie a la implementación de nuevas medidas de seguridad, esto con el fin de tener mayor verificación sobre las personas que entran y salen de las naciones que conforman la unión.

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias, por sus siglas en inglés) fue creado por la Unión Europea para los ciudadanos de países que actualmente están exentos de visa para visitar el Espacio Schengen.

Este permiso de viaje europeo facilitará la identificación de posibles amenazas y riesgos asociados con las personas que desean viajar a cualquiera de los países ubicados en la zona mencionada previamente.

En ese sentido, el permiso de viaje Etias será necesario para todos los visitantes extranjeros exentos de visa que deseen ingresar a cualquiera de los 26 países de la zona Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

Cabe señalar que el Etias no es una visa, ya que esta no recolecta datos biométricos ni requiere deficiencias presenciales para su expedición. Esta autorización se solicita vía internet y llegará al correo en cuestión de minutos en caso de que el sistema no detecte irregularidades.

El documento debe ser presentado por personas que tendrán una estancia corta en el Espacio Schengen y cuyos motivos de viaje sean de ocio o negocios. Se espera que la presentación obligatoria del documento pueda ser exigida a partir del mes de enero del 2024.

El proceso de solicitud de Etias requiere que los solicitantes tengan a mano los siguientes documentos:

Pasaporte colombiano con una validez restante superior a tres meses transcurrida la estadía prevista.

Una dirección de correo electrónico actual para recibir la autorización aprobada Etias en formato digital.

Una tarjeta de débito o crédito válida para pagar la tarifa de exención de visa Etias.

¿Qué significan los colores de los pasaportes?

El pasaporte es un documento primordial para aquellas personas que deseen realizar un viaje al exterior, este tiene la capacidad de identificar rápidamente dentro y fuera del territorio nacional. Cuando una persona es ciudadana de un país tiene derecho a que le sea otorgado el respectivo pasaporte, este suele ser expedido con mayor facilidad que una visa.

Existen cuatro colores con los que son diferenciados los pasaportes de todo el mundo (verde, negro, rojo y azul) ¿Tendrá que ver con algún tipo de clasificación de países? ¿El color de un pasaporte se elige libremente por un país?

Lo cierto es que la asignación de un color en el pasaporte no tiene que ver con una categorización de los países, la utilización de los colores son aleatorios. No existe una reglamentación internacional de asignación de colores, esto a pesar de que algunas características geográficas, políticas y religiosas puedan incidir.

Los países miembros de la Unión Europa así como algunos latinoamericanos como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia utilizan pasaportes de tonalidad roja.

Los países cuya mayoría de pobladores son musulmanes expiden pasaportes color verde, cabe señalar que dicho color es muy representativo en esa cultura. A pesar de esta tendencia, México expide su pasaporte de este mismo tono a pesar de no ser una nación mayoritariamente musulmana.

Para el caso de Estados Unidos el pasaporte que expiden a sus ciudadanos es color azul desde 1976, antes era color verde. Argentina, Australia, Brasil, Canadá y Costa Rica son otras naciones que entregan a sus ciudadanos pasaportes color azul.

Uno de los colores permitidos que son menos comunes en los pasaportes es el negro, esto se debe a que solo siete países lo utilizan: Angola, Congo, Malaui, Nueva Zelanda, Territorios Palestinos, Tayikistán, Trinidad y Tobago.

Cabe señalar que aunque son cuatro los colores base para expedir el pasaporte, estos pueden variar de tono. Por ejemplo, para el caso del pasaporte azul, en algunas naciones puede ser azul marino en otra azul cielo.