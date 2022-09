Testigos del intento de asesinato a Cristina Fernández afirman que atacante apretó el gatillo dos veces

El atentado que pudo terminar con la vida de Cristina Fernández de Kirchner sigue dando de qué hablar y las investigaciones continúan para concluir por qué se perpetuó este ataque.

Luego de que fuera detenido el agresor identificado con el nombre de Sabag Montiel, testigos ya hablaron. La jueza que lleva el caso, María Eugenia Capuchetti, ya escuchó los relatos de algunas personas que estuvieron cerca de la escena.

Uno de ellos afirmó lo siguiente a medios de comunicación que siguen de cerca esta noticia: “Cristina viene hacia mí, me acaricia y por la altura de arriba de mi hombro veo que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no logro ver qué arma era y ahí yo me doy vuelta y lo agarro [...]. Yo no escuché nada, pero sí se escuchó que gatilló; para mí, gatilló dos veces. No sé si Cristina se dio cuenta”, dijo el testigo.

En medio de esta controversia, el atacante que intentó quitar la vida a la vicepresidenta argentina se negó a declarar ante la jueza encargada de investigar el incidente, según detallaron fuentes judiciales.

El detenido, un brasileño de 35 años con antecedentes penales por posesión de arma no convencional, se encuentra en unas dependencias de la Policía Federal, donde la jueza federal y el fiscal Carlos Rívolo le han hecho la lectura de los hechos para luego tomarle declaración, informó la agencia Télam.

Sin embargo, este habría declinado hablar alegando que habría recibido un golpe en el ojo en el momento en el que fue reducido por los manifestantes, por lo que habría solicitado ser asistido por un oftalmólogo para luego negarse a declarar.

Además, reconoció como propia el arma que usó para intentar atacar a la expresidenta argentina, una pistola calibre 32, marca Bersa, que tenía balas y que estaba apta para el disparo.

La jueza y el fiscal Carlos Rívolo buscan determinar si Montiel actuó solo o si es parte de una conspiración, por lo que los investigadores iniciaron a analizar las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que hizo el detenido, su móvil y otros dispositivos electrónicos, informó La Nación.

Por ahora, toda la evidencia recogida señala que actuó solo, según ha dicho al citado diario una fuente de la investigación.

Montiel cuenta con antecedentes penales por posesión de arma no convencional, después de que en marzo de 2021 fuera interceptado por la Policía a bordo de un coche sin seguro, un incidente por el que tuvo que intervenir la Fiscalía, aunque el caso finalmente fue archivado. Durante aquel registro, los agentes encontraron un cuchillo de 35 de centímetros.

El ataque contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner se produjo el pasado jueves primero de septiembre sobre las 21.00 horas, hora local, cuando regresaba a su domicilio en el barrio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, tras una sesión en el Senado.

En medio de un grupo de gente que había acudido a mostrarle su apoyo por la reciente acusación de la Fiscalía, Montiel sobresalió entre la multitud y accionó una pistola calibre 40, que luego se supo estaba cargada con cinco balas, que no disparó. Rápidamente, fue neutralizado y detenido por la Policía.