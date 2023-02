Tik tak: ¿El Ministro de Transporte de Colombia, alcahuetas de Nicolás Maduro?

A las 6:10 minutos de la mañana suena el segundo Tik Tak de hoy lunes 27 de febrero en SEMANA y suena por los lados de la posibilidad sugerida por la senadora Piedad Córdoba, acerca de la posibilidad de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, haya fungido de asesor electoral del presidente venezolano, Nicolás Maduro y, por lo tanto, sea patrocinador de las anomalías que desde Estados Unidos hasta Europa han sido repudiadas contra el régimen venezolano como violador de las bases de la transparencia democrática.

¿Qué le dijo la senadora Piedad Córdoba a una jugosa entrevista en SEMANA? Textualmente que las elecciones en Venezuela han sido tan libres, pero tan libres, que ella invita a quienes lo duden que hablen con un asesor permanente del presidente Nicolás Maduro en el tema electoral, como ha sido el actual ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes.

Piedad Córdoba, senadora por el Pacto Histórico. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Ha trabajado estrechamente con él”, dijo Piedad. No es que haya se le pueda creer todo lo que dice ni más faltaba ha demostrado a lo largo de su carrera política que no sólo se acomoda a todo, sino que ha hecho negocios con Venezuela, que nunca pudo aclarar sus vínculos con las Farc, que dejó unos barrones opacos sobre su papel como intermediaria de secuestros, que aunque lo niegue existen pruebas que sustentarían sus negocios con Alex Saab en Venezuela y que sus visitas a La Picota no fueron totalmente inofensivas como ella dice, y que además no se vio con peligrosos delincuentes para ofrecerles algún tipo de gabelas.

Todo eso deja muchas dudas, pero es que en el caso de los señalamientos sobre el ministro Reyes que Piedad, por cierto, no hace de ninguna manera con un ánimo crítico, sino, por el contrario, con gran admiración, como si el ministro Reyes pudiera de verdad confirmar la pureza de las dudosas elecciones venezolanas.

Guillermo Reyes Ministro de Transporte - Foto: juan carlos sierra-semana

Casi que se ven confirmadas esas insinuaciones de Piedad con el trino del ministro Reyes negando este fin de semana tales asesorías a Maduro. En su negativa, el ministro Reyes explica así su situación: “Nunca he tenido contacto, ni vínculo alguno, ni asesorado al presidente Maduro”.

Pero a continuación, Reyes acepta que ha sido veedor y observador electoral en representación del desprestigiado Consejo Nacional Electoral Colombiano y de algo llamado Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica para todas las elecciones en Venezuela entre 2002 a 2021, o sea la bobadita de 19 años.

La senadora Piedad Córdoba reveló que el ministro Guillermo Reyes asesoró a Nicolás Maduro en asuntos electorales. - Foto: SEMANA

Y que eso no solo ha sido público, lo que es raro, porque es que se sepa no figura en su hoja de vida, pero lo que es aún peor, asegura que ha sido de público reconocimiento internacional esa labor que él ha prestado en Venezuela. Es como si el mundo le reconociera al ministro Reyes que gracias a él la democracia en Venezuela es plena, vigorosa y transparente, cuando a Maduro ni siquiera lo reconocen como presidente por esas anomalías en más de 40 países del mundo.

Fuerte duda, entonces, recae por cuenta de Piedad Córdoba sobre el verdadero papel de un ministro colombiano, el de transporte, Guillermo Reyes, para más veraz, procedente del Partido Conservador, en la alcahuetería de las trampas del régimen Maduro a la democracia de su país. Le queda mucho por aclarar, ministro Reyes.