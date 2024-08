Tim Walz, compañero de fórmula de Kamala Harris en EE.UU., dará su discurso este miércoles en la convención demócrata

“Es el tipo de persona que infunde en la gente un sentimiento de pertenencia y la inspira a soñar en grande (...) Ese es el tipo de vicepresidente que Estados Unidos merece", dijo Harris, parada junto a Walz, en Filadelfia. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP